Puig destaca el Corredor Mediterrani a la patronal marroquina perquè completa el "millor hub" per als negocis a Europa

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha desgranat als empresaris marroquins els beneficis que els pot aportar la Comunitat Valenciana per a establir relacions comercials i ha destacat que els seus ports "són l'entrada a Europa de multitud de països de tot el món i amb l'engegada del Corredor Mediterrani, la gran infraestructura europea ferroviària d'alta velocitat que connectarà el Mediterrani espanyol amb el cor d'Europa, acabarà de completar el millor 'hub' per a desenvolupar negocis".

Puig, juntament amb el president del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, i el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat, Salvador Navarro, han participat en una reunió amb empresaris valencians i marroquins en la qual els ha rebut el president del Consell Econòmic del Marroc, Salaheddine Kadmiri, per a exposar la possibilitat d'intensificar la col·laboració entre el Marroc i la regió.

Puig ha destacat que la valenciana és una comunitat oberta, que ha demostrat tarannà exportador, que ara vol establir una línia estratègica de col·laboració amb empreses marroquines, com ja fan unes 3.000 mercantils valencianes i, per açò, ha indicat, "associar-se amb la Comunitat Valenciana és associar-se amb la regió industrial espanyola que més va créixer a Espanya el 2019, un 2,1%, malgrat les incerteses econòmiques mundials".

Una d'eixes incerteses, el proteccionisme, no ha evitat que les exportacions de la Comunitat Valenciana hagen crescut un 2,2% l'últim any i tancar el 2019 amb un rècord de vendes a l'exterior amb 31.000 milions d'euros, segons les dades que ha facilitat.

"La relacions comercials internacionals estan en l'ADN de les nostres empreses", segons ha detallat el president, que ha incidit que associar-se amb la Comunitat també és fer-ho amb una comunitat que ha liderat la creació d'ocupació a Espanya en els últims cinc anys. "Aquestes ocupacions s'han creat en una economia diversificada, on la indústria suposa el 20% del nostre PIB, amb sectors tan diversos com l'automòbil o el ferrocarril, els taulells, la indústria agroalimentària o el tèxtil i el calçat", ha remarcat.

LA "MÉS DINÀMICA D'ESPANYA"

Aquesta potència industrial, que incorpora grans dosis d'R+D, volen que siga un "partner" de referència per al procés d'industrialització del Marroc, però també ha incidit en el "potent" sector de servicis, com el Turisme. "La Comunitat Valenciana s'ha convertit en la més dinàmica a Espanya en els últims anys, amb increments anuals en el nombre de turistes nacionals i internacionals gràcies a la gestió de l'oferta de manera compartida entre els empresaris i la Generalitat", ha dit.

Ha subratllat a més el sector del transport i la logística que es troba "a l'avantguarda del món, amb empreses líders en el transport de passatgers i mercaderies per terra, mar i aire". En aquest capítol s'ha referit als ports valencians, que són l'entrada a Europa, i amb l'engegada del Corredor Mediterrani, acabarà de completar el "millor 'hub'" per a desenvolupar negocis.

Puig, que ha destacat que les relacions comercials només s'entenen i funcionen si hi ha reciprocitat, ha indicat que busquen al Marroc incrementar el global de les relacions comercials entre els dos països. "Els una mica més de 1.000 milions d'euros que actualment sumen les importacions i les exportacions entre la Comunitat Valenciana i el Marroc no reflecteixen l'autèntic potencial que existeix entre tots dos", ha remarcat.

En aquest sentit, ha indicat que hi ha molt que aportar a l'economia marroquina i, també que aprendre, per la qual cosa confia que aquesta primera missió comercial al Marroc servisca no només per a consolidar la presència de les empreses valencianes que ja estan ací sinó "per a iniciar un camí compartit amb molts més protagonistes, més empreses tant valencianes com marroquines que s'unisquen per a créixer, progressar i fer del Mediterrani tant al nord a Europa com al sud a Àfrica un eix de creixement com el va ser en el passat i com l'ha de ser en el segle XXI", ha conclòs.