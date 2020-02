La negociación de bases de la oferta de empleo y la situación de la agricultura centrarán el pleno de Diputación

Los dos grupos de la oposición han presentado una moción urgente y conjunta tras las protestas que se han ido sucediendo en los últimos días en las instalaciones de la Diputación por parte de los propios trabajadores, a los que "se impidió y está impidiendo" acceder a parte del edificio, concretamente a la segunda planta, donde se ubica Presidencia.

El portavoz del PSOE en la Diputación, José Bernal, junto al resto de miembros de su grupo, ha criticado la "ruptura del consenso" y del diálogo social, lo que provoca "preocupación porque es la primera vez que se rompe el consenso histórico entre gobierno y trabajadores". Un hecho que, ha dicho, "solo puede llevar a la inestabilidad, no solo con la masa social sino con los servicios que presta la Diputación".

La portavoz de Adelante, Teresa Sánchez, en la misma línea, ha pedido "consenso social, político y transparencia". Así, ha recordado que los representantes sindicales negociaron las bases de la oferta de empleo público de los próximos años pero "en las últimas semanas, de forma unilateral, el equipo de gobierno ha decidido no negociar más". Así, ha lamentado el "trato dispensado" a los trabajadores y ha pedido que se retome dicho diálogo.

Sánchez ha aclarado que entre sindicatos y Diputación había un preacuerdo sobre las bases de la oferta de empleo público "pero no era definitivo, porque no estaba firmado". Ahora, tras las mejoras acordadas por la Administración General del Estado en las ofertas de empleo público, los representantes sindicales "quieren que se incorporen esas mejoras y estén en las mismas condiciones que otras administraciones", poniendo como ejemplo que se equiparen a las del Patronato de Recaudación" de la propia Diputación.

Tanto Sánchez como Bernal han recordado que tras ese preacuerdo, la Diputación "ha dado por finalizadas las conversaciones" con los sindicatos "y ha actuado unilateralmente, lo que afecta a más de 300 puestos estructurales", motivando "un escenario de incertidumbre en toda la institución".

"PSOE y Adelante rechazamos esta actitud del equipo de gobierno de dar por terminada las negociaciones y el diálogo social que era la tónica histórica. Las políticas en materia de personal requieren diálogo y consenso y sentarse todas las veces que sean necesarias", ha añadido el socialista, quien ha rechazado que la Diputación "haya entrado en una deriva antidemocrática inaceptable".

"La pasada semana se concentraron -los trabajadores-, y había personas de seguridad en todas las puertas. Parece que el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el PP temen mucho que los trabajadores pidan diálogo pero para las políticas de aproximación a la extrema derecha se le ve siempre muy dispuesto", ha sostenido.

Cuestionado al respecto, el portavoz del PP, Francisco Oblaré, ha indicado que en la mesa general de negociación los sindicatos "acordaron una cosa y ahora han reflexionado o pensado que la negociación no es la adecuada y están intentando cambiarlo". No obstante, les ha tendido la mano para seguir dialogando, criticando a PSOE y Adelante que "pidan lo que ellos no hicieron".

"Ahora que se quiere dar estabilidad a los funcionarios no entiendo esa actitud irresponsable de la oposición. Ponemos por delante igualdad, mérito y capacidad y tenemos que cumplir la ley y movernos en los acuerdos a los que lleguemos con los sindicatos pero les tendemos la mano", ha sostenido el 'popular'.

OTRAS MOCIONES

El PP lleva como moción urgente la petición al Gobierno central de que apruebe un plan de contingencia de costes de producción de las actividades agrícolas y ganaderas con medidas para reducir los costes y garantizarles unos precios justos. Además, de que lleve a cabo incentivos fiscales para ayudar a agricultores y ganaderos ante la "situación límite" en la que están y aprobar la reducción de los módulos fiscales del IRPF solicitada por la Junta andaluza.

"Estas movilizaciones están motivadas por la asfixia de los trabajadores del campo que ven que sus productos y precios se van por los suelos y no se toman medidas. Queremos que se palien las bajadas de precios porque no todo queda en los intermediarios, hay muchos mecanismos para paliar esa pérdida de ingresos en la agricultura y la ganadería", ha sostenido el portavoz del PP.

También ha criticado la "actuación torpe del Gobierno" cuando convocó a organizaciones agrarias y "desconvocó a estas pero no con a los jornaleros, que no representan a todo el campo, ni a un uno por ciento, y desconvocan a los que están movilizándose".

Otras de las iniciativas que se verán este miércoles es la del PSOE sobre las actuaciones de la Diputación en el suelo hidráulico del comedor y la cocina de la Térmica, "una referencia patrimonial". Bernal ha recordado que se trata de un edificio "protegido, inscrito en el catalogo general del patrimonio hisorico andaluz desde 2007 y expertos denunciaron esta atrocidad patrimonial".

Ha incidido en que no quieren sólo escuchar en el pleno al equipo de gobierno sino que han reclamado la documentación existente al respecto: "No la enseñan pese al derecho que tenemos a acceder a esa información. Lo pedimos hace más de un mes, hemos tenido que llevar esta moción y nos dicen que nos la darán después del pleno". Los socialistas presentarán otra moción sobre la afección de la avispilla del castaño y pedirán ayudas de la Diputación a los productores.

El PP lleva, además, mociones para reclamar al Gobierno central que declare ya a Campanillas zona catastrófica, o la que proceda, y pague ayudas a los damnificados; que no incremente los impuestos ni cree nuevos y que abone el dinero del IVA a la Junta de Andalucía y que asciende a 537 millones de euros; así como que el tren 'low cost' llegue a Málaga.

Adelante llevará otras dos mociones para que la Junta pague lo adeudado de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica) a los municipios malagueños; además de que Diputación apoye el 8 de marzo y apruebe el plan trasversal y "enarbole la política feminista".

La moción de Cs de este mes reclama también al Gobierno de España que incremente la partida presupuestaria del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) de 2020 para que, tras la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional, el número de contrataciones a través de dicho programa no se vea mermado.

Así lo ha indicado el portavoz de Cs, Juan Cassá, quien ha señalado que esta medida conlleva también "incertidumbre". "Si el incremento del SMI que ha entrado en vigor no va aparejado de un aumento de la cuantía en la partida de los Presupuestos del Estado, los ayuntamientos no podrán contratar al mismo número de trabajadores del campo previstos inicialmente, sino que dicha cifra será sustancialmente menor", ha señalado.

Por ello, la formación naranja solicita que "a la mayor brevedad posible, con el fin de dar tranquilidad a los trabajadores agrarios que se benefician del PFEA, se incremente la aportación estatal".

Igualmente, en el pleno se aprobarán los reconocimientos de la 'M de Málaga' que se entregan con motivo del Día de Andalucía y que este año recaen en el club de balonmano femenino Rincón Fertilidad; en el diario Málaga Hoy; en el empresario y expresidente de la Cámara de Comercio Jerónimo Pérez Casero y en la asociación Autismo Málaga.