Armengol acusa a Cs de "desconocer las políticas" que se están haciendo sobre vivienda y transición ecológica

Así ha respondido la presidenta a una pregunta del portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Marc Pérez-Ribas, sobre si siguen vigentes los retos adoptados a principios de la legislatura, en los Acuerdos de Bellver, sobre vivienda, movilidad y sostenibilidad, y transición ecológica.

La presidenta se ha referido al plan de vivienda presentado este lunes durante la reunión de la Mesa de la Vivienda y ha reprochado al diputado de Ciudadanos de haber realizado "una intervención incompresible" porque los datos actuales "le desmienten".

En este sentido, Pérez-Ribas ha insistido en que estos Acuerdos "no se deben quedar en un eslogan político" y ha matizado a la presidenta del Govern que "si no trabajan, no llegarán a los objetivos de la Agenda 2030", en la que se establece que, en diez años, el 35 por ciento de la energía usada en Baleares debe ser renovable.