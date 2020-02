"Vox, sin lugar a dudas, recomendaría 'Sex Education'": Buenafuente imagina qué series sugerirían los políticos

2019 fue el año de las series y, por lo que parece, este 2020 va por el mismo camino. El fenómeno de este formato que empezó con Juego de tronos(que acabó el año pasado) ha sacudido al mundo entero, y, incluido el de la política.

Hoy en día hasta los políticos se atreven recomendando series, como recuerda Andreu Buenafuente en Late Motiv. Hace unos días, en El Español, Cayetana Álvarez de Toledo recomendaba Chernobyl (HBO), cosa que al cómico le parece normal porque "es como ha quedado Génova después de las últimas elecciones".

A continuación, mostró el tuit en el que Pablo Iglesias recomendaba la serie The Accident (Filmin), que "es como él ha llegado al Gobierno", matizó el presentador, que añadió: "Accidentes, corrupción, violencia... ¿Apetece, eh, Pablo? No te digo que no...", comentaba el presentador, burlón.

Después de esta lluvia de recomendaciones, el equipo de Late Motiv se quiso imaginar qué otras series podrían recomendar los demás partidos políticos.

Según el programa, "el PP, está clarísimo, recomendaría Vis a Vis; en Ciudadanos, LOST, que es una isla donde han ido a parar todos sus votantes", se reía el presentador. "En Vox, sin lugar a dudas, recomendarían Sex Education, que este tema lo llevan muy bien", añadía.

Finalmente, el PSOE y Unidas Podemos "recomendarían dos series míticas: Compañeros y, seguramente acabarían con Nada es para siempre", sentenció Buenafuente.

El momento se puede ver a partir del minuto 5:36.