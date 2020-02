Nouvelle Vague protagonizará la 'Opening Party' del 4ever Valencia Fest

A unos cuatro meses de que Wilco, Madness, Stranglers, OMD, Marc Almond y Quique González actúen en la tercera edición del 4Ever Valencia Fest -que tendrá lugar en el mes de junio-, pero el festival ya calienta motores con un concierto de presentación a cargo de la formación gala.

Si algo se ha caracterizado el proyecto de los músicos Marc Collin y Olivier Libaux ha sido por acercar los grandes clásicos del punk y la new wave a un público mucho más amplio, a través de las versiones -en clave de lounge music y bossa nova- que han plasmado en discos como 'Nouvelle Vague' (2004), 'Bande À Part' (2006) o el reciente 'Curiosities' (2019), destaca la organización en un comunicado.

De hecho, en este último destaca (entre versiones de clásicos de Devo, The Human League, Pretenders, Richard Hell, Suicide o B Movie), una relectura sosegada pero muy elegante, en su línea, del 'My Girl' de Madness. Ya lo hicieron, recuerdan los responsables de la cita musical, en el pasado con otros músicos del 4Ever: baste recordar sus versiones de 'Enola Gay' de OMD, 'Say Hello, Wave Goodbye' de Soft Cell y 'Golden Brown' de The Stranglers.

El jueves 2 de abril estarán en la sala Moon de Valencia como "protagonistas absoluto" de la Opening Party de 4Ever Valencia Fest. Las entradas para el concierto están ya a la venta, y pueden comprarse con un descuento del 25% en el caso de tener ya el abono o la entrada de día para el 4Ever Fest, que se celebra el 25 y 26 de junio en la Plaza de Toros de la capital valenciana.