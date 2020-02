Paragility, la competición perruna que ayudó a Luis Miguel a seguir adelante tras quedarse en silla de ruedas

Luis Miguel Jiménez siempre profesó pasión por los animales. Antes de la operación de hernia discal que le dejó en silla de ruedas colaboraba en la Sección Canina de Búsqueda y Rescate de Protección Civil. Su labor consistía en ayudar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la búsqueda de personas desaparecidas.

Tras la operación no pudo continuar con este trabajo. Pasó tres meses en coma y después de despertar, los médicos del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo le dijeron que nunca podría volver a andar. "La operación lo cambió todo", asegura Luis Miguel a 20minutos. Actualmente padece una discapacidad del 69%, pero a pesar de los obstáculos ha conseguido seguir adelante.

"Yo salgo del hospital en silla de ruedas y los médicos me dicen que ya no pueden hacer más por mí". Sin embargo, Luis Miguel actualmente es independiente y camina con ayuda de un bastón. "Puedo seguir haciendo las cosas que hacia antes". El proceso hasta lograr eso no se entiende sin la motivación que supone para él practicar paragility junto a su perro.

En España pocas personas con discapacidad practican esta modalidad competitiva, por lo que Luis Miguel compite en igualdad de condiciones con personas sin ninguna discapacidad. "Poder mostrar un trabajo diferente en un grupo de gente sin problemas es muy costoso, pero muy gratificante". Dar visibilidad de una manera diferente a la discapacidad es su mayor satisfacción.

Luis Miguel realiza todas las indicaciones con la voz, pero no puede seguir la competición de igual forma que el resto, por lo que nos explica que su perro debe identificar las órdenes al momento sin poder ver otras indicaciones gestuales.

Además de por su labor en paragility, también ha colaborado con la protectora SOS GALGOS recuperando perros con problemas conductuales facilitando así su adopción, y es educador canino en la Asociación Española de Perros de Asistencia.

A pesar de los avances en cuanto a integración, cree que la sociedad aun no acepta del todo la discapacidad y que intenta esconderla. "La gente me dice que ellos en mi lugar no saldrían de casa", explica sobre los prejuicios acerca de situaciones como la suya. "Los únicos que nunca han reparado en mi condición son mis perros. Siempre disfrutan de mi compañía y de mí".

El mensaje principal que quiere transmitir Luis Miguel a través de paragility es que "si quieres, se puede lograr". Y parece imposible pensar de otro modo cuando se le ve competir en compañía de su perro, sorteando los obstáculos con la química de cualquier otra pareja.