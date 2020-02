Urkullu llama la sociedad y partidos a la unidad ante la "tragedia" de Zaldibar: "Las alternativas son división o unión"

Urkullu ha comparecido ante la Diputación Permanente del Parlamento Vasco para dar explicaciones sobre las actuaciones del Gobierno Vasco tras el derrumbe del vertedero de la empresa Verter Recycling de Zaldibar (Bizkaia).

Durante su intervención, el Lehendakari ha segurado que, "ante una tragedia como la que hemos sufrido caben dos alternativas: división o unión". "Se pueden agitar los miedos, los deseos vindicativos o la prisa por debilitar al adversario político, si es que esta es una cuestión entendida como de utilización política. Se puede, claro que se puede. Lo estamos comprobando", ha añadido.

En todo caso, ha apuntado que a él le corresponde "favorecer la colaboración y la unidad ante la adversidad y la fatalidad". Asimismo, ha reivindicado "el reconocimiento a la respuesta coordinada entre las diferentes instituciones y, también, el comportamiento profesional ejemplar de todas las personas que actúan sobre el terreno". "Hemos puesto toda la voluntad y recursos necesarios. ¡Ojalá que los resultados fueran positivos!", ha señalado.

Por ello, ha realizado un llamamiento "a la sociedad y a las fuerzas políticas a responder desde la unidad ante esta grave situación"."Cada vez que se produce una tragedia o una situación extrema aparece lo mejor y lo peor de la condición humana. Aparecen las personas que están dispuestas a ayudar, a colaborar e incluso a arriesgarse, aparece la solidaridad con quienes sufren y con las víctimas", ha asegurado.

Tras poner en valor "a todas esas personas que, desde el primer momento, se están dejando la piel en las tareas de rescate y de búsqueda de soluciones sobre el terreno, asumiendo riesgos y aportando dedicación y entrega más allá de sus obligaciones formales. Esto es lo que me parece modélico como sociedad", ha subrayado.

SU VOLUNTAD, LA DE AYUDAR

El presidente del Gobierno Vasco ha asegurado que ha actuado "siempre con la voluntad y la intención de ayudar a coordinar e impulsar todas las medidas para atender las necesidades que han surgido en esta tremenda desgracia y, ante todo, desde la más sincera empatía con el dolor de las familias de Alberto y Joaquín", los trabajadores desaparecidos.

En todo caso, ha admitido que ha estado "más pendiente de hacer que de decir". "Vamos a hacer una revisión crítica para mejorar, pero hemos actuado siempre desde la buena fe. No tengo ningún problema en asumir las críticas. Lo he hecho siempre que me ha parecido necesario", ha manifestado.

Tras lamentar los errores que se hayan podido cometer en este operativo "al responder a una situación inédita y de la máxima complejidad", ha insistido en que el 6 de febrero "se produjo una desgracia, un accidente fatal extraordinario con múltiples afecciones, comenzando por la desaparición de dos trabajadores".

El Gobierno actuó de inmediato, con la urgencia debida y todos los medios a nuestro alcance, con carácter subsidiario en relación con la empresa, y primando la mejor interpretación de las actuaciones ante unos hechos con fatal desenlace", ha insistido.

En todo caso, ha remarcado que, pese a la complejidad de la situación, se ha actuado de forma coordinada y manteniendo una clara definición de prioridades compartidas y concatenadas. "La sociedad vasca puede tener la garantía de que nadie está escatimando esfuerzos para revertir esta situación a la mayor brevedad posible y la seguridad de que esta experiencia desgraciada nos servirá a todos para el futuro", ha indicado.

(Habrá ampliación)