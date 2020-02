¡Boda a la vista! Anabel Pantoja da nuevos detalles de su enlace con Omar

Además de ser la sobrinísima de Isabel Pantoja, Anabel es una de las caras más conocidas de los platós de Mediaset. Trabaja como colaboradora habitual de Sálvame y, el pasado 2019, se estrenó como concursante de Gran Hermano VIP, lo que le ha valido destacar en El tiempo de descuento y llegar a ser la tercera finalista –algo que ni soñó tras su breve paso por la casa de Guadalix–.

Una etapa profesional inmejorable a la que se suma un momento personal muy dulce: Anabel Pantoja dará el sí, quiero a lo largo de 2020 y ya lo tiene (casi) todo organizado para su gran día.

Todo listo para el gran día

Aunque hasta el momento Anabel ha preferido guardar la mayoría de detalles del día en el que ella y Omar Sánchez –su pareja desde hace un par de años– se darán el sí, quiero, parece que la pareja se está animando a hacer partícipes de las novedades del enlace a sus seguidores. Así, después de hacer pública una pedida de ensueño frente a las playas de Fuerteventura, la colaboradora ha decidido compartir información, no solo con los usuarios de Instagram, también con todos los espectadores de El tiempo de descuento.

Aún dentro de la casa del reality, Anabel confesaba ante Adara y Estela que solo le faltaba el vestido. "Ya tengo la fecha, el sitio –ha destacado que no será en Gran Canaria–, el menú…", explicaba ante la atenta mirada de las concursantes. "Va a venir a cantarme un grupo cubano y también tengo un DJ que me lo va a poner mi primo", explicaba haciendo referencia a Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo. Además, tal y como ha explicado, habrá una actuación estelar de una amiga suya cuyo nombre ha preferido no adelantar por el momento.

También ha confirmado el mes en el que tendrá lugar la ceremonia, junio, aunque ha preferido no aventurarse con la fecha concreta, quien sabe si para evitar un tumulto de periodistas su gran día, si para vender la exclusiva a alguna revista especializada o porque, como ha contado, aún no tiene el vestido de novia.