La historia de 'El Cabrero', el cantaor que se cagó en Dios como Willy Toledo y fue condenado a 2 meses de cárcel en 1982

El actor Willy Toledo, acusado de un delitos contra la libertad de conciencia y de ofensa a los sentimientos religiosos y otro delito de obstrucción a la justicia, se ha sentado este pasado lunes en el banquillo, donde ha defendido que sus palabras contra Dios y contra la Virgen no son blasfemia y, por lo tanto, no constituyen delito.

"Soy ateo y me cago en Dios todos los días cada vez que se me cae un plato en un dedo gordo del pie, como hacemos la mayoría de ciudadanos. Voy a seguir diciendo todo aquello que me salga de las orejas decir", señaló Toledo antes de declarar en un juicio que ha quedado visto para sentencia.

Pero esta no es la primera vez que alguien puede ser condenado por actos como este. El cantaor flamenco José Domínguez, El Cabrero, ha recordado en las redes sociales que ya estuvo en prisión por un por un "mecagoendios". Fue condenado a dos meses de prisión por la audiencia territorial de Córdoba por un delito de blasfemia, aunque finalmente solo pasó 22 días en la prisión de Dos Hermanas por la presión social de diferentes colectivos. El Cabrero ha querido recordar con un recorte de prensa lo sucedido hace casi 40 años.