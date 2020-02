València destina 400.000 euros a oferir visites guiades gratis als seus museus durant els pròxims tres anys

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Cultura, ha invertit 405.791 euros per a oferir visites guiades gratuïtes de manera "ininterrompuda" als seus 14 museus municipals durant els pròxims tres anys.

El Consistori ha començat aquest cap de setmana activitats didàctiques, com a visites guiades i tallers, per a recorreguts individuals o xicotets grups, en 14 museus de la ciutat, ha explicat la corporació municipal en un comunicat.

Els museus en els quals es podrà gaudir de les activitats són el Museu de la ciutat, el Palau de Cervelló, el Museu d'Història de València, el Museu de l’Almoina, la Galeria del Tossal, la Casa Museu Benlliure, la Casa Museu Blasco Ibáñez, la Casa Museu Concha Piquer, el Museu Històric Municipal, el Refugi antiaeri de l'Ajuntament i el Refugi antiaeri de Serrans, el Museu de Ciències Naturals, les Ruïnes del Palau Real i el Museu de l'arròs.

En paraules de l'edil de Cultura, Gloria Tello, amb això s'inicia "un pla veritablement ambiciós i emocionant per a donar a conéixer el patrimoni cultural i per a dinamitzar els museus municipals".

En els pròxims tres anys es realitzaran més d’11.000 sessions gratuïtes, la qual cosa suposa que es podrà atendre 220.380 persones en els museus municipals en aquestes activitats. "Volem dinamitzar i revolucionar els nostres museus, i pensem que aquest pla serà molt beneficiós per a obrir la cultura a tota la ciutadania", ha afirmat Tello.

"València aposta per un complet programa de visites guiades gratuïtes, un pla transcendental, perquè introdueix un canvi radical enfront del model utilitzat anteriorment i perquè implica notables beneficis per a la ciutadania i per al sector professional vinculat a la gestió cultural. Ara, els museus passen a oferir un ampli paquet d'activitats didàctiques, accessibles a tothom i completament gratuïtes", ha valorat la regidora.

Activitats per a grups escolars

A més, la regidoria de Cultura també ha programat activitats dirigides als centres escolars, associacions o organitzacions sense ànim de lucre. L'activitat serà gratuïta també per a totes elles. Respecte a l'entrada al recinte museístic, aquesta serà també gratuïta per als centres escolars.

"A part de tot això, també obrim la possibilitat que les empreses de didàctica cultural amb guies de turisme acreditats de la Comunitat Valenciana i els mateixos guies acreditats realitzen visites guiades en el museus, per la qual cosa també estem reforçant les possibilitats de treball del sector cultural de la ciutat". ha detallat Tello.

Segons ha explicat, el passat cap de setmana es van dur a terme les primeres activitats, que "han sigut un èxit de participació". Tello ha detallat que per a consultar amb detall aquestes activitats gratuïtes qualsevol ciutadà pot entrar en les webs www.valencia.es/cultura o www.culturalvalencia.es i consultar totes les accions programades".