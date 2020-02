La Comunitat copa el 49% de les ajudes pels danys del temporal

Pràcticament la meitat, el 49%, de la quantitat consignada pel Govern central a ajudes d'emergència per a reparar els danys causats en les costes espanyoles per la borrasca Gloria a la fi del mes passat tindran com a destinació la Comunitat Valenciana. Segons va anunciar ahir el Ministeri per a la Transició Ecològica, l'import total ascendeix a 19,75 milions d'euros, dels quals 9,6 milions es destinaran a les províncies de Castelló, València i Alacant.

El departament que dirigeix Teresa Ribera ha aprovat una resolució per la qual es declaren d'emergència les obres per a reparar els danys produïts en el litoral entre els dies 19 i 24 de gener, principalment en punts del Domini Públic Marítim Terrestre.

València

En aquesta província, la suma per a la reparació de danys ascendeix als 4 milions d'euros per a afrontar els danys en 21 municipis que van patir danys de pèrdua d'arena i grava a les platges, en els sistemes dunars, acumulació d'enderrocs i brutícia.

Els principals danys s'han produït a les platges i sistemes dunars dels municipis de Sagunt, Puçol, El Puig, la Pobla de Farnals, Massamagrell, Alboraia, València, Sueca, Cullera, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Gandia, Daimús, Guardamar, Miramar, Piles i Oliva. De la mateixa manera, s'han observat danys en infraestructures a les platges del Dossel i el Brosquil, en el terme municipal de Cullera, i en el passeig marítim de Bellreguard.

Castelló

El pressupost ascendeix a 4,1 milions d'euros per a pal·liar els danys en prop de 20 localitats que van registrar danys en diverses platges, sistemes dunars, passejos marítims, accessos a platges i infraestructures.

Els principals danys detectats consisteixen en pèrdues de material de diverses platges i sistemes dunars dels municipis d'Almenara, la Llosa, Xilxes, Moncofa, Nules, Almassora, Castelló de la Plana, Benicàssim, Orpesa, Cabanes, Torreblanca, Alcalà de Xivert i Peníscola. Igualment, s'han produït danys en els passejos marítims i accessos a les platges de Benicàssim, Alcalà de Xivert i Vinaròs, així com en les esculleres i estructures de protecció de Moncofa, Nules, Borriana, Benicarló i Vinaròs.

Alacant

La inversió per a la reparació de danys ascendirà a 1,5 milions d'euros que aniran destinats a reparar la pèrdua d'arena, danys en els passejos marítims, sistemes dunars, esculleres de protecció, accessos a platges, neteja d'enderrocs i brutícia, entre altres danys, en 14 municipis.

Una de les més afectades és Dénia, on es netejaran diverses platges del terme amb restauració d'arena en Les Deveses, diverses actuacions en Les Rotes, reculada del passeig de la Marineta Casiana i reposició d'accessos a la platja. A més, s'escometran reparacions i restauracions a Xàbia, Benitatxell, Teulada, Calp, Altea, Alfàs del Pi, la Vila Joiosa, el Campello, Elx, Guardamar, Torrevieja, Orihuela i Pilar de la Horadada, segons van apuntar des del Ministeri per a la Transició Ecològica.

Resiliència davant l'emergència climàtica

A Espanya, els temporals són cada vegada més habituals i destructius, segons el ministeri, situació que ha donat lloc a inversions extraordinàries en forma d'obres d'emergència cada vegada majors en els últims anys.

Per al Govern, les platges són la millor protecció del territori enfront dels efectes del canvi climàtic, però per a això han de tindre les característiques i fortalesa necessàries, d'ací la urgent necessitat de treballar a favor de la seua resiliència davant els efectes de l'emergència climàtica.

No obstant això, aquest tipus d'accions reactives no aconsegueixen solucions duradores en el temps, i la pràctica totalitat de “reconstruccions” requereixen quasi immediatament una nova. Per això, Transició Ecològica assenyala que és necessària una política de costes, començant per la pròpia reconsideració del règim jurídic del Domini Públic Marítim-Terrestre i que prevalga la planificació enfront de la improvisació.

En xifres

55 municipis de la Comunitat Valenciana es veuran beneficiats per les ajudes d'emergència del Govern per al litoral.

4,1 milions d'euros aniran a la província de Castelló, la més castigada per la borrasca que va agranar la costa el mes de gener passat.

19,75 milions d'euros és el pressupost global per a la intervenció en els passejos marítims i infraestructures del litoral aprovat pel Govern.