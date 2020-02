Justin Bieber habla de lo tóxica que llegó a ser su relación con Selena Gomez

A Justin Bieber las cosas no le pueden estar yendo mejor. Después de una etapa bastante oscura marcada por su desintoxicación y por el diagnostico de la enfermedad de Lyme–una patología que padecen otros famosos como Alec Baldwin o Bella Hadid–, el canadiense parece que ha tomado el rumbo correcto, tanto en el terreno profesional como en el sentimental.

Además de haberse afeitado el mostacho que le ha acompañado durante los últimos meses, el cantante lanzó el pasado 14 de febrero su nuevo disco Changes, con el que retoma una carrera musical que muchos pensaban que había abandonado para siempre. ¡Y de qué manera la retoma! Su single, Yummy, ya ha logrado ser número uno en las listas de reproducciones y venta (aunque, al parecer, con trampas) y tiene pinta de que el resto de canciones van a seguir el mismo camino.

También en lo personal ha decidido dar un paso bastante grande y, esta vez, no tiene nada que ver con su esposa Hailey, con quien lleva felizmente casado cinco meses. Justin Bieber ha aprovechado una entrevista promocional con el presentador Zane Lowe para hablar, por primera vez, de los pasajes más duros de su relación y posterior ruptura con la que fuera su gran amor de la adolescencia, Selena Gomez.

Luces y sombras con 'Jelena'

Hasta Haley Bieber se reconoció auténtica fan de Jelena, el nombre con el que se bautizó al noviazgo de casi una década de Justin Bieber y Selena Gomez. Una relación que acabó hace dos años y que, según ha contado en más de una ocasión la joven, estuvo marcada por el "abuso emocional". El cantante, sin embargo, ha preferido hasta ahora no hacer ninguna declaración sobre lo que ocurrió durante aquellos años –ni si quiera cuando la también cantante lanzó un hit que hablaba sobre cómo la maltrató Bieber–.

Claro que, superada la crisis emocional, ha confesado en ‎The Zane Lowe Show que, efectivamente, le hizo mucho daño a Selena Gomez, pero que él también salió muy perjudicado de aquel romance adolescente. "Salí muy lastimado y me tocó lidiar con mucha falta de perdón. No fui consciente hasta tiempo después de lo que realmente me costó luchar en ese momento", ha asegurado frente al presentador.