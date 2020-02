Pillan a Diego Matamoros en actitud "muy cariñosa" con una modelo tras su separación de Estela Grande

Kiko Matamoros anunció la pasada semana en Sálvame la separación definitiva de su hijo, Diego Matamoros, de la modelo Estela Grande tras su expulsión de El tiempo del descuento, programa donde concursó tras su paso por GH VIP.

La relación no pasaba por un buen momento y el reencuentro en el reality entre la psicóloga y Kiko Jiménez, con quien protagonizó una polémica amistad, fue la gota que colmó el vaso. Sin embargo, el hijo del colaborador parece estar llevando bien su soltería, tal y como anunciaron este lunes en Sálvame.

Los primeros rumores tras la separación vinieron de la mano de una mujer que, según contó en el espacio de Mediaset, presenció la pasada semana cómo el socialité tonteaba con una "conocida modelo 'curvy" en un popular restaurante madrileño: "Mi sorpresa fue que estaba con una chica en actitud muy cariñosa, y no era su mujer, Estela Grande", explicó ocultando su identidad.

Tenemos un confidente que asegura que vió a Diego Matamoros con una chica muy cariñoso tras romper con su mujer Estela Grande. ¿Qué os parece?🤔👇



🔀Madre mia, madre mia

♥️No me creo nada pic.twitter.com/Tf6lzReFjU — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 17, 2020

"Estaba tonteando todo el rato con ella. Vamos, triste no lo vi. Mis amigos y yo vimos como Diego bajaba al baño y ella iba detrás. Lo que parece es que pasó algo en el baño. No sé qué pudo pasar, pero estoy casi segura de que pudieron hacer algo. Y la cara que traían los dos...", aseguraba.

"A mí lo que más me llamó la atención fue que si lo has dejado hace dos semanas con tu mujer pues estás un poco afectado, un poco triste... y él no lo estaba. No lo vi nada afectado por la separación", terminaba el testimonio.

"No lo vi nada afectado por la separación"

Esta información alegró a Kiko Matamoros, quien desde hace meses carga en los platós de Telecinco contra su ex nuera: "No sabe la alegría que me da la confidente. Primero, que esté separado; segundo, que haga lo que quiera con su vida y, tercero, que no se le vea afectado", valoró el tertuliano.

La modelo anunció este domingo en la gala final de El tiempo del descuento que finalmente había decidido separarse: "Yo vivo al día, no sé qué pasará en seis meses. Él necesita un tiempo para él y yo un tiempo para mí", explicó en el plató. Grande era sorprendida la pasada semana acudiendo al domicilio conyugal y saliendo de él con una bolsa que contenía algunas de sus pertenencias.