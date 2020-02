Así es Leonie Charlotte von Hase, la nueva Miss Alemania: 35 años, madre y empresaria

Treinta y cinco años, madre y empresaria. Este es el perfil de Leonie Charlotte von Hase, la mujer que acaba de ganar el título de Miss Alemania en un certamen de belleza que trata de renovarse y sacudirse estereotipos, empezando con un jurado exclusivamente femenino.

Medios alemanes de todo tipo recogen ampliamente este lunes la elección de Von Hase. La victoria de la mayor de todas las ganadoras de Miss Alemania en sus 93 años de historia se entiende como una historia de reconocimiento a la mujer actual y de renovación de un certamen que en esta edición ha elegido el lema "Reina de la belleza interior".

Von Hase, que creció en Namibia y vive en Kiel (norte de Alemania), es licenciada en Literatura inglesa y trabaja como autónoma en su propio portal de venta de moda vintage. Está casada y tiene un hijo de tres años.

"No tengo ninguna gana de ser la típica miss. Mis prioridades no van a cambiar porque me den un papel más", aseguró este domingo después de imponerse a las otras 15 candidatas y recibir la corona en el Europa-Park de Rust (suroeste de Alemania).

De hecho, ha avanzado que seguirá adelante con su vida y que trabajará sólo a tiempo parcial como Miss Alemania. Sus predecesoras, a diferencia, se habían tomado un año sabático para poder cumplir con la agenda de actos del título.

"La belleza es interior. El carácter y la experiencia vital son más importantes", aseguró von Hase en declaraciones al diario Bild.

La organización del certamen, Miss Germany Corporation (MGC), había hecho en esta edición esfuerzos para tratar de acabar con los clichés que rodean al concurso Miss Alemania y había anunciado que buscaba a la "auténtica mujer empoderada".

Durante los primeros compases del certamen, el jurado -por primera vez compuesto exclusivamente por mujeres- avanzó que buscaba a una candidata "auténtica", "independiente", "cosmopolita", "valiente" y "fuerte". "La belleza no es uno de los criterios", comenta en el "Süddeutsche Zeitung" la periodista Nadeschda Scharfenberg.