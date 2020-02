Samantha ('OT 2020') confiesa que unas niñas del público la insultaron en la gala y Noemí dice que hay que tomar medidas

La gala de OT 2020 del pasado domingo estuvo cargada de emociones. La actuación de Gisela cantando Mucho más allá de Frozen 2; la despedida de Javy; y, por primera vez en la historia del programa, tres concursantes nominados: Anne, Bruno y Flavio.

Hubo muchas lágrimas, la mayoría de tristeza por la despedida del triunfito gaditano. Pero parece que Samantha también tuvo otras razones que hicieron que llorara aún más que sus compañeros. Así se lo contó esta mañana a Flavio en el baño.

El murciano se acercó a darle los buenos días a su compañera, con quien tuvo un acercamiento en el pasado, aunque ahora su relación parece haberse enfriado. "¿Conocías ayer a alguien en el público?", le preguntó ella, a lo que él le contestó afirmativamente. "Me insultaron unas niñas. Las del foso a la izquierda", confesó la alicantina.

Flavio se acerca a abrazar a Samantha por la mañana y ella le cuenta que ayer unas niñas la insultaron durante la gala, que ya se lo contará.

Flavio se la lleva a la habitación para que se lo diga. Se escucha muy bajito.#otdirecto17F#Flamanthapic.twitter.com/hSc6FTnTvm — Robin Aniston 🔇 (@miraraspersores) February 17, 2020

Después, ambos se marcharon al dormitorio, donde no hay cámaras, para hablar sobre el tema, pues ella no quería contar en público qué era lo que le habían dicho durante la Gala 5.

Poco después, sus compañeras comentaron este suceso mientras desayunaban. "Ayer el público estaba muy guay, pero también se pusieron on fire con cosas que no les gustaban", comentó Eva y explicó que a Samantha le habían dicho algo. "Yo no sé lo que escuchó, pero le hizo llorar... Madre mía. A saber qué coño fue".

Nia no salía de su asombro, pues en ningún momento se dio cuenta. "Sí. Sam dijo antes que escuchó algo del público, le dijeron algo que le hizo llorar y que era muy fuerte", añadió Eva. Según la triunfita que le estaba contando todo a sus compañeras, Samantha estuvo mal desde que se fue Javy, y no solo por su marcha. Estuvo "llorando muchísimo" cuando se pusieron en fila para despedirse y hasta que se volvieron a sentar en el sofá.

Después, algunos también comentaron que se percataron de las críticas del público a Natalia Jiménez. Según explicó Nia, cuando dijeron que la jurado no podía venir porque estaba en un concierto una persona del público dijo "uff, qué pena".

Noemí dice que hay que tomar medidas

"¿Qué te pasó ayer con el público?", le preguntó la directora de la academia durante el repaso de la Gala 5 que hicieron el lunes por la mañana. "Quiero que me lo digas porque es grave que alguien del público te insulte".

"Me dijeron que cantaba mal", contestó Samantha. "Y eso te hundió en la miseria, ¿no?", continuó Noemí Galera. "No, a ver, en el momento pues te quedas en plan: 'joder, ¿vienes a eso?'", respondió la triunfita.

La alicantina aseguró que no se acordaba bien de cómo fue y que no quería darle más importancia. Entonces, la directora le dijo: "Sí que la tiene porque hay que tomar medidas. Para venir a este programa hay una lista de espera que no te puedes imaginar. Si la gente que viene a este programa viene, en lugar de a disfrutar de un espectáculo y a apoyar a la gente que le gusta, a decir barbaridades o a insultar o a decir cosas que están fuera de lugar, creo que alguien se está equivocando".

"Yo te pido disculpas por parte del programa porque es nuestra responsabilidad también. Esto no puede ocurrir y ya está", continuó Noemí. "Pero bueno, también os digo, en general, que esto es lo que os vais a encontrar cuando salgáis. Aquí estáis muy protegidos, no tenéis ningún input de fuera, pero fuera está Twitter, Instagram y las redes sociales, y la gente tiene muy mala baba".

"Por favor, ni puñetero caso. Y a la primera de cambio, bloquea y no entrar al trapo", recomendó la directora de la academia.