La pesadilla de los vecinos de Entrevías: ratas, mal olor y una acera intransitable por "la zanja más antigua de Madrid"

"Mal olor", "ratas" y "una acera intransitable" de paso: estos son los problemas a los que se enfrentan diariamente los vecinos de la calle de Calero de Pita y alrededores por culpa de una zanja abierta en enero de 2019 que a día de hoy no se ha cerrado.

La calle donde se encuentra la zanja pertenece al barrio de Entrevías-Asamblea de Madrid del distrito de Puente de Vallecas. La obra está situada al lado del número 16 y es de dos metros de profundidad y medio metro de ancho. Actualmente está tapada con dos tablones de madera que pusieron los mismos vecinos, pero antes estaba al descubierto en una zona donde es muy habitual que los niños jueguen en la calle.

"El olor es muy molesto. Vivo en un segundo y es insoportable", dice una vecina que lleva a su bebé en un carrito. La mujer asegura que "hace unos días vio salir de ahí a una "rata muy grande" y no es la primera vez. "Esto es peligrosísimo, sobre todo, para los que tenemos niños", dice antes de desaparecer detrás del portal número 18 cuya puerta permanece siempre abierta.

La zanja de Entrevías tiene dos metros de profundidad y medio metro de ancho. K.B.

"Esta puerta está siempre abierta y no la han arreglado", dice otra residente del edificio que se queja de que está en "malas condiciones". "Yo soy ciega y me cuesta entrar o salir del edificio. Los interruptores están rotos y robaron las bombillas". La mujer dice que su edificio está okupado. "Hay muy pocos propietarios y esta gente me imagino que se dedica a robar la luz y el agua por eso no se quejan de la zanja".

Una mujer con un carro de compra y con su perro al lado encuentra dificultad para pasar, se sale de la acera y un coche le pita. "¡No podemos ni pasar!". Me podían haber atropellado", se queja. Los vecinos tienen que salir a la carretera para poder seguir caminando y los que usan diariamente esta ruta dicen que están "hartos de la situación".

La calle Calero de Pita. K.B.

¿En manos de quién está la solución?

Un vecino se ha mostrado muy preocupado por la situación de las dos familias y señala que "la zanja se abrió hace 14 meses por un apagón eléctrico que hubo en el barrio". El hombre asegura que por ordenanza, probablemente, se trata de la zanja "más antigua de todo Madrid".

"El Ayuntamiento dice que no la cierra porque hay una mezcla entre aguas fecales o conducciones de aguas y los conductos de electricidad que pasan por ahí o algo así. Los que hicieron la zanja tampoco la cierran", lamenta. Además, asegura que el Consistorio está "incumpliendo el artículo 16 y 17 de la Ordenanza de Diseño y Gestión de Obras en la Vía Pública". "Se están incumpliendo porque las zanjas no se pueden abrir y dejar abiertas de por vida", denuncia.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Madrid han asegurado a este diario que "con los antecedentes de esta incidencia, a día de hoy, el Consistorio no puede asumir la reparación al tratarse de una acometida particular y según la ordenanza de gestión y uso eficiente del agua es obligación del propietario el mantenimiento en perfecto estado".

Añaden que el Área de Obras lo que hizo en su día fue "dar la licencia oportuna para que Unión Fenosa, por petición del particular, abriera para ver qué pasaba". "Una vez que se ve que el problema está en una acometida particular el asunto ya no tiene que ver con Obras".

El particular al que se refieren las fuentes municipales es Unión Fenosa Distribución que es la propietaria de la obra y la tiene subcontratada al Grupo Cobra. Este medio ha intentado contactar varias veces con ambas empresas, sin éxito.

La dura situación de las vecinas

Mientras los implicados se pasan la pelota, la situación de las vecinas sigue empeorando. La zanja ha provocado que los los "servicios de las vecinas del número 14 y 16 no funcionen y se ven obligadas a cagar en una bolsa y tirarlo a la calle".

Además, en el escalón de la casa número 14 hay una tubería al lado del escalón que desaloja el agua directamente a la acera "porque lleva más de un año sin utilizar su fregadero y lavadero". "El agua llega hasta el final de la calle", indican los vecinos y centran sus quejas en el abandono de las autoridades

La vecina del número 14 de la calle de Calero de Pita deja una bolsa de basura al lado de su portal. Khadija Bousmaha

Imagen de hasta dónde llega el agua de la vecina del número 14 de la calle de Calero de Pita. K.B.

Un barrio abandonado a su suerte

Los edificios y casas que hay en esta calle están deterioradas, el abandono del barrio y los conflictos vecinales hacen que la convivencia en la zona sea "cada día más dura". Entrevías es el barrio más pobre de Madrid, según las estadísticas de renta por código postal facilitados por el Ministerio de Hacienda en 2019. La calle de Calero de Pita pertenece al código postal tildado de "maldito": el 28053.

Los habitantes de esta zona-que abarca el Pozo del Tío Raimundo, así como una gran parte del barrio San Diego y algunas calles en el norte del Casco Histórico de Vallecas- tienen una renta disponible media de 17.476 euros al año. Este código postal es el de los ingresos más bajos de los 54 que hay en Madrid.

La inseguridad, la suciedad yel abandono son los principales problemas que sufren los vecinos de este barrio del distrito de Puente de Vallecas. Colectivos como el de la Asociación Vive Entrevías llevan años denunciando la situación.