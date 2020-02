¿Cómo actuar si recibes una llamada sospechosa que asegura que un familiar tuyo ha sido secuestrado?

La Policía Nacional ha difundido a través de su cuenta de Twitter cómo proceder en caso de que se reciba una llamada que afirma que un familiar ha sido secuestrado. Con el hastag #SecuestroVirtual, indica tres líneas básicas: "desconfía", "comprueba y no pagues" y "llama al 091 o denuncia".

La mayoría de llamadas que practican este secuestro 'virtual' comienzan con los prefijos extranjeros 0056 y +56 o tienen el número oculto, por lo que se recomienda no descolgar estas llamadas.

Si se ha descolgado y el interlocutor afirma tener a un familiar secuestrado, se deberá mantener la calma y desconfiar. Por lo general, se escuchan voces de fondo, pero, afirma la Policía, "no son su familiar".

Ante llamadas extrañas ☎☎ en las que te aseguran que un familiar tuyo ha sido secuestrado:



1⃣ Desconfía

2⃣ Comprueba y no pagues

3⃣ Llama al 091 o denuncia#SecuestroVirtualpic.twitter.com/A1tLSW6aHW — Policía Nacional (@policia) February 17, 2020

El falso secuestrador intentará ejercer presión usando violencia verbal. En ese momento, habrá que solicitar datos del supuesto secuestrado para comprobar que lo que el interlocutor dice es falso, como la edad de la víctima o dónde nació.

Fundamental es no realizar ningún pago. En la llamada exigirán un pago rápido para que no dé tiempo a localizar al familiar, "no envíe ningún dinero". No se deben facilitar datos personales durante la llamada. Tampoco en redes sociales, ya que en ocasiones usan información de este tipo publicadas en perfiles públicos.

Por último, se deberá avisar a la Policía (091) e intentar localizar al supuesto secuestrado por otra línea. La Policía también recomienda "grabar la llamada maliciosa".