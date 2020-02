CCOO denuncia "olores", "roedores" y "falta de personal" en el centro sanitario de Pintor Stolz

Según ha indicado el sindicato en un comunicado, "el centro sanitario ha sufrido una remodelación y los profesionales han empezando a trasladarse a el de nuevo" aunque de momento, solo la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva está operativa en estas instalaciones, "que sufrieron un desbordamiento de aguas fecales a través de los sanitarios al poco tiempo de su inauguración".

Por ello, CCOO ha denunciado "el mal estado de las cañerías y la filtración de olores que perjudican a trabajadores y usuarios, provocándoles incluso mareos", y que según ha explicado el sindicato, la Dirección afirmó que era un problema de la bajante y excusó su responsabilidad afirmando que era "de la comunidad de vecinos".

Otra de las denuncias de este sindicato presentada ante la Dirección del departamento advierte de la presencia de roedores en el techo del centro. "El personal advirtió de este problema tras aparecer olores, manchas y otros insectos", han indicado desde CCOO.

Respecto a los recursos humanos del centro, CCOO ya denunció en su apertura que el personal "era insuficiente y que era urgente incorporar un celador, encargado, entre otras cosas, de abrir y cerrar las puertas, así como del control de las entradas y salidas de las instalaciones", ya que el personal de la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva, que realiza funciones "que requieren mucha intimidad por lo delicado de sus actuaciones" trabaja con las puertas abiertas a "cualquier persona que quiera entrar y deambular por las instalaciones".

El Punto de Asistencia Sanitaria (PAS), que es el que atiende a los pacientes con urgencias cuando los centros de atención primaria están cerrados, ha estado operativo en el Centro de Especialidades de Juan Llorens y ahora debe iniciar el traslado a Pintor Stolz.

CCOO ha criticado que "el espacio destinado al PAS no cumple con las medidas adecuadas, solo hay dos consultas médicas y una de enfermería, prácticamente la mitad respecto a la ubicación de Juan Llorens".

Además ha denunciado que "la sala de espera es tan reducida que en picos de demanda asistencial habrá gente que tenga que esperar en la calle". "Por ejemplo, la media de usuarios que se atiende un domingo por la mañana es de 100 personas, más sus acompañantes, posibles carritos o sillas de ruedas en una sala con unas 20 sillas", ha añadido.

CCOO ha remarcado que "al haber una sola consulta de Enfermería, los aerosoles deberán ponerse en la sala de espera, donde no hay intimidad, ni confidencialidad, ni comodidad". "A esto se suma el previsible aumento de la demora, que un domingo es de dos horas cuando se concentra mayor actividad, a las 11.00 horas, y que al reducir las consultas puede ser hasta del doble, por lo que muchos usuarios podrían decidir ir a las urgencias del Hospital General con su consecuente saturación", ha explicado.

Por otra parte, ha asegurado que el personal del PAS, que realiza guardias de 24 horas y atiende avisos en la calle, "no tiene espacio de descanso suficiente, ya que su sala de descanso posee dimensiones muy reducidas". "Tampoco disponen de taquillas adecuadas donde quepa el equipo de protección que usan para atender los avisos", ha criticado.

CCOO ha reclamado que no se traslade ninguna unidad más hasta que se hayan solventado los problemas de infraestructura y las deficiencias de espacio e insiste en que "la Dirección del Departamento Hospital General no puede seguir ignorando las graves carencias de este centro sanitario". "Si se ha realizado una reforma es para mejorar el espacio no para perjudicar a trabajadores y usuarios", ha concluido.