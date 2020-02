Risto Mejide echa del plató de 'Todo es mentira' a Girauta después de una tensa discusión por insultar a los espectadores

Risto Mejide y Juan Carlos Girauta han protagonizado un duro encontronazo durante el programa de este lunes después de que el presentador le haya pedido al político que rectifique sus palabras del pasado 10 de febrero cuando cargó contra los espectadores asegurando que "no sabía que teníamos tantos gilipollas entre nuestra audiencia".

Estas declaraciones de Girauta fueron su respuesta a un vídeo reproducido por el espacio de Cuatro en el que varios telespectadores criticaban al ex de Ciudadanos tachándole de "violento", afirmando que "cuandove que no tiene razón ni más argumentos recurre al insulto" o pidiendo al programa que le enviaran a un "curso de educación".

Mejide, que no se encontraba en el plató cuando ocurrió, ha aprovechado el programa de este lunes para pedirle su rectificación porque "para mí es inadmisible", ha asegurado. "Aquí podemos ser muy críticos con quien sea, pero recurrir al insulto es una falta de respeto y aquí vamos a respetar a todo el mundo aunque no piense como nosotros", le ha explicado muy serio.

Girauta, por su parte, ha aclarado que no insultó a la audiencia, sino que "llamé gilipollas a los espectadores que habían grabado los mensajes que aquí pusieron". De igual forma, el presentador le ha pedido por favor que se disculpe, pero el político se ha negado rotundamente. "No. Échame", ha retado a Risto.

"Pues adiós, Juan Carlos Girauta", ha respondido el jurado Got Talent. "Te tengo que echar. Lo siento mucho, me sabe muy mal. Lo siento por ti y lo siento por los espectadores", le ha dicho.

Girauta, muy enfadado, le ha reprochado a Risto que él ha "insultado a todos. Has insultado a concursantes. Has hecho de todo". El publicista con la misma dureza le ha respondido que "yo he estado en un concurso en el que se me pedía la opinión como jurado, a ti no se te pide la opinión sobre la audiencia".

"Yo no vengo a humillarme ante nadie. Aquí venís a hacer la caricatura de derecha e izquierda, y conmigo no podéis. Quien no me ha respetado ha sido la gente seleccionada ahí [la audiencia] y por tanto la producción del programa no me ha respetado", ha afirmado con contundencia el político antes de abandonar el plató.