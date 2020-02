Receta de salsa 'Big Mac' casera

La salsa Big Mac que acompaña a la mítica hamburguesa de McDonald’ssalió a la ventahace unos días en Londres. 500 unidades que se esfumaron en pocas horas y que solo unos pocos pudieron conseguir después de largas colas. Aunque la compañía ha asegurado que seguirá vendiendo la salsa en botellas y en botes de 50 ml. al menos en Reino Unido, el acontecimiento ha sido una auténtica locura.

¿Y tan especial es esta salsa para ocasionar tanto revuelto? Seguramente no pero, como pasa con la mayoría de la comida basura, su sabor adictivo y el hecho de que sea algo que no podemos permitirnos comer cada día -por salud claro, no por economía- la hacen irresistible.

La buena noticia es que, en realidad, esta salsa no tiene ningún secreto y es facilísima de hacer en casa. El único ingrediente un poco especial es el relish de pepinillos, nada común por aquí pero que venden en supermercados El Corte Inglés y en tiendas especializadas. Si no lo conseguimos, siempre podemos preparar una versión casera triturando pepinillos, pimiento, cebolla, jengibre, mostaza y pimienta al gusto. Una vez solucionado el tema del relish, solo tendremos que mezclar el resto de ingredientes para tener nuestra propia versión casera de salsa Big Mac que queda igual o incluso mejor que la original.

Ingredientes

2 tazas de mayonesa

1 taza de mostaza

1 taza de relish de pepinillos

30 g. (2 cucharadas) de pimentón dulce

15 g. (una cucharada) de cebolla en polvo

15 g. (una cucharada) de ajo en polvo

15 ml. (una cucharada) de vinagre blanco

Información práctica

Tiempo de elaboración: 10 minutos.

Kcal. 700 por 100 gr. aprox.

Elaboración

Mezclamos la mayonesa con la mostaza y el relish de pepinillos. Mezclamos bien hasta integrar los tres ingredientes. Añadimos el pimentón dulce, la cebolla en polvo, el ajo en polvo y el vinagre. Removemos de nuevo con energía hasta conseguir una mezcla homogénea. Guardamos la mezcla en un tarro o botella de cristal con tapa y guardamos en el frigorífico hasta el momento de consumir.

Ingredientes salsa Big Mac EMMA GARCÍA

Mezcla mayonesa, mostaza y relish EMMA GARCÍA

Mezcla mayonesa, mostaza y relish EMMA GARCÍA

Añadimos pimentón, vinagre, ajo y cebolla en polvo EMMA GARCÍA