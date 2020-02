Grupos de la Diputación de Valladolid buscan consenso en los Presupuestos Participativos antes de elaborar un reglamento

La reunión se ha celebrado durante dos horas, en las que como ha apuntado el diputado 'popular' Agapito Hernández se ha empezado a estudiar "a fondo" el reglamento de los Presupuestos Participativos, aunque ha matizado que aun "queda mucho trabajo por delante" porque hay diferencias ente las propuestas de los distintos grupos, por lo que hará falta "voluntad".

La diputada de Ciudadanos y responsable del Área de Cultura, Turismo, Empleo y Desarrollo, Transparencia y Participación, Nuria Duque ha asegurado que, con las ideas que hoy se han puesto sobre la mesa, el equipo de Gobierno va a reformular el reglamento para mejorar el actual y, cuando esté listo este trabajo se volverá a convocar a los grupos para profundizar en el acuerdo.

Tanto Duque como el diputado del Grupo Popular Agapito Hernández han coincidido en la voluntad de buscar el consenso entre todos los grupos y ver la manera de mejorar los presupuestos participativos conjuntamente.

Esa ha sido la intención, según Duque, de "la gran mayoría" de los grupos provinciales que han mostrado un entendimiento en las posturas, salvo el PSOE, ha reprochado, el cual considera que ha estado "bastante negativo".

En cambio, Duque ha defendido que el Gobierno de la Diputación busca que "todos los ciudadanos tengan posibilidad de que sus propuestas sean una realidad" y que por el hecho de que la primera edición de los presupuestos participativos no fuera "todo lo buena" que hubiera gustado no van a dejar de dar la palabra a los ciudadanos.

Uno de los aspectos que ha marcado la diputada como mejorables es poder trasladar la importancia de poder participar en una pequeña parte del presupuesto de la Diputación.

El diputado 'popular' Agapito Hernández, que ha reconocido que aun "queda mucho trabajo por delante" porque hay diferencias ente las propuestas de los distintos grupos, ha detallado que entre las propuestas de su formación, en base a la última experiencia, se busca corregir los factores que "complicaban y hacían más difícil la aplicación de los presupuestos participativos", de modo que plantean simplificar y mejorar el reglamento.

Por su parte, el portavoz socialista, Francisco Ferreira, ha planteado una postura más firme en el sentido de que ha hablado de dos "líneas rojas" que establece su formación. La primera es que se exija, para sacar adelante los presupuestos participativos, un mínimo del 5 por ciento de participación real. "Qué menos que un 5 por ciento, porque si no sería que los políticos nos empeñaríamos en algo que la gente no quiere", ha aseverado.

Ferreira considera que con la "importante" cantidad que se reparte tendría que darse una cifra relevante, de modo que ha recalcado que no puede ser que esa participación sea, como en la primera edición desarrollada en 2018, de 310 votos de un total de unas 170.000 personas residentes en los municipios vallisoletanos, sin incluir la capital.

Por otro lado, el PSOE quiere limitar las acciones que se financien con los presupuestos participativos a proyectos de inversión y no que se dé una libertad absoluta. "No puede ser que se vaya una cantidad importante a un festival de música, como ocurrió en la anterior edición", ha recordado el diputado socialista.

La portavoz de Toma la Palabra, Virginia Hernández, ha coincidido con Hernández en reconocer que va a "costar" que todos los grupos se pongan de acuerdo, pero ha destacado también la voluntad de trabajar para que haya un "buen reglamento y unos buenos presupuestos participativos".

Hernández ha insistido en dos idas, como que "todo el mundo pueda participar, inscribirse y votar" y que los fondos se repartan por comarcas e incluso para toda la provincia, en lugar de reducirlos a propuestas para un solo municipio, ya que ésto entiende que solo beneficiaría a los pueblos con mayor población.

Así, la idea de TLP es que una comarca pueda definir proyectos que afecten a varios municipios, como por ejemplo carriles bici que unan a distintos pueblos o destinar fondos a mejorar la piscina climatizada que da servicio a varios municipios.

POSIBILIDAD DE NO PONERLOS EN MARCHA

Mientras tanto, el diputado de Vox, Mario de Fuentes, ha señalado que "no se cierra" ninguna opción, incluso la de no poner en marcha los presupuestos participativos. "Si no es participativo, dejémoslo", ha ironizado, pero ha apostado por intentar sacarlos adelante un año, mejorar la información a los agentes de participación, como grupos de acción local y ayuntamientos, y con los resultados de la campaña poder tomar medidas de futuro.

Por otro lado, De Fuentes ha matizado que "casi todo" el contenido de la convocatoria se definirá en la Junta de Gobierno "y eso puede variar bastante las cosas".