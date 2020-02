Les millors BSO del cienma de superherois sonaran en la plaça de la Mare de Déu

La Banda de l'Agrupació Musical Carrera Font de Sant Lluís interpretarà les BSO de pel·lícules com Batman, Spiderman o Star Wars el pròxim dissabte 22 de febrer en la Plaça de la Mare de Déu, en un concert promogut conjuntament pel Saló del Còmic de València i la regidoria d’Acció Cultural de l'Ajuntament de València com l'avantsala de la celebració, del 28 de febrer a l'1 de març, en Fira València, del Saló del Còmic.

Aquest esdeveniment, es prepara per a la seua pròxima edició que es desenvoluparà en el Pavelló 7 del recinte firal del 28 de febrer a l'1 de març, i com a avantsala a este certamen del còmic i l'entreteniment, el propi Saló i la regidoria d’Acció Cultural de l'Ajuntament de València aquesta iniciativa.

En el concert, obert al públic, més de 60 músics dirigits per Didac Bosch interpretaran un programa que repassa les millors Bandes Sonores del cinema d'acció i aventures. Els assistents podran escoltar melodies tan recognoscibles com les de les bandes sonores de Batman, Superman, Pirates del Carib, Frozen, Indiana Jones, Star Wars Saga, Els Increïbles o Moment for Morricone, entre altres.

El recital comptarà, a més, amb l'animació de cosplayers del Club Obi Wan. A més, des de la pròpia organització es convida al fet que els xiquets i xiquetes, i els no tan xiquets, acudisquen disfressats dels seus personatges favorits.

Maite Ibáñez, regidora d'Acció Cultural, juntament amb responsables de l'organització del Saló del Còmic de València, seran els encarregats de presentar este directe de cinema.

Mig centenar d’autors

Amb el concert s'obri la setmana prèvia a la celebració d'un Saló del Còmic molt esperat ja pels fans i que comptarà amb la presència de més de mig centenar d'autors de tot el panorama nacional i internacional del còmic, així com d'estrelles de cinema i televisió com el protagonista de ‘La Casa de Paper’, Jaime Lorente, o el nord-americà Jack Quaid, estrela de ‘Els Jocs de la Fam’.

A més, el Saló ha configurat ja un ampli programa d'activitats d'entreteniment per als més joves, amb la presència dels seus youtubers favorits, els millors autors de còmic del panorama nacional i internacional, jocs de rol en viu, jocs de taula gegants, tallers sobre droides de Star Wars, demostracions de vol de naus de Star Wars, desfilades de cosplayers, tallers de com s'usa un sabre làser o una carrera de droides de Star Wars.

Les entrades ja estan a la venda i es poden adquirir a través de la seua pàgina web. El preu oscil·la des dels 6 euros per a xiquets fins als packs familiars per a tots els dies del saló.