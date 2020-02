'Para no querer, se arrimaba mucho': la nueva campaña del Ayuntamiento de Zamora contra el machismo

20M EP

'Para no querer, se arrimaba mucho', 'No me dijo que no' o 'No hice nada, solo miraba', son algunos de los lemas que aparecerán en las calles de Zamora durante las próximas fiestas de carnaval con motivo de la nueva campaña contra el machismo impulsada por el Ayuntamiento.