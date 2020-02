Mollà proposa els agricultors un índex de preus mínims i una política fiscal "compensatòria" per al camp

D'aquesta manera, si el mercat "convulsiona" i fa caure els preus "de manera estrepitosa", hi haurà un marc clar sobre el qual definir mesures compensatòries extraordinàries, que podran implicar fins i tot Europa, que la seua la Política Agrària Comuna (PAC) arreplega clàusules de protecció, ha explicat la consellera.

A més, ha defès una revisió d'impostos mediambientals perquè part del recaptat "repercutisca en el camp", a través d'una "política fiscal compensatòria" per a l'agricultura i la ramaderia, un sector que afavoreix la protecció d'entorns naturals davant del canvi climàtic, com a embornal de CO2, ha argumentat.

Mollà ha assegurat també que estarà "al peu del canó" per a reivindicar una "bona política d'assegurances agràries i contribuint amb els nostres propis recursos perquè els agricultors puguen tindre les assegurances agràries garantides i no estiguen expulsats d'una protecció bona". I ha anunciat que iniciarà "en breu" el desenvolupament del reglament per a les eleccions al camp, que estarà llest enguany.

Així ho ha manifestat després de reunir-se amb les organitzacions d'AVA-Asaja, Asaja Alacant, Fepac-Asaja Castelló, CCPV-COAG, Fecoreva, la Unió, UPA-PV, FECOAV i del Comité de gestió de cítrics, després que el sector es manifestaren divendres passat a València amb una gran desfilada de tractors per a denunciar la seua "insostenible" situació.

Després de la trobada, la consellera ha garantit que serà "reivindicativa" davant el Ministeri perquè la postura espanyola en la negociació de la PAC "respecte la singularitat valenciana", així com en l'àmbit europeu davant dels tractats de lliure comerç i la competència deslleial.

"SEMPRE POT CANVIAR EUROPA"

En aquest punt, Mollà ha apuntat que "Europa que va nàixer amb un principi de preferència als productes d'àmbit europeu i de protecció a l'àmbit agrícola que ha anat derivant en la desprotecció", i al seu juí, hauria de "recuperar la seua pròpia essència i fins i tot plantejar-se com pot donar indicadors i mesures reals que s'apliquen sobre preus mínims" en el camp. Ara, la política europea no permet regular els preus però "sempre pot canviar Europa", ha apuntat.

Mentre Europa no canvie eixa postura, un govern autonòmic no pot fixar preus però "sí podem ser la primera comunitat que li dona oficialitat i objectivitat als preus de producció per a ajudar el camp quan en un moment donat que s'està pagant un cultiu per sota del preu de producció", un ha insistit.

DES DEL SECTOR VEUEN "BONA VOLUNTAT" PERÒ "POCS FETS"

Des del sector, el secretari general de la Unió de Llauradors i Ramaders, Carles Peris, ha agraït la reacció "immediata" de la consellera en convocar aquesta reunió, després de l'"èxit" de la manifestació del passat divendres. No obstant açò, "una vegada més, ens quedem en bona voluntat, pocs anuncis per al camp i la ramaderia valenciana. Estem igual que havíem entrat: sense massa mesures directes per a solucionar els problemes", ha lamentat.

"On està eixe lobby valencià? Encara en construcció i ja fa més d'un any que ho estem treballant. On estan les ajudes de mínims promeses per al sector de cítrics? També s'han quedat en el tinter", ha continuat.

Així mateix, Peris ha recriminat a la consellera que el seu pressupost està més dirigit les partides de medi ambient que al camp: "Nosaltres estem fent un paper fonamental per al medi ambient i necessitem que canvie eixa dinàmica per part de Conselleria i siga molt més dirigida a la part agrària", ha reclamat.

En la mateixa línia, el secretari d'organització d'UPA-PV, Ricardo Bayo, ha agraït la "bona voluntat" de la consellera però a la seua eixida de la trobada ha assenyalat que "gens nou". "Bones paraules i suport però el temps de les bones paraules ja ha passat i ara ja el què necessitem són fets, que es comencen a escometre mesures concretes per a recolzar al sector valencià".

De fet, ja van plantejar mesures l'any passat per al sector citrícola que "encara esperant". "Necessitem ja que es posen a treballar", ha insistit Bayo, qui ha reclamat "pressupost" per a la Llei d'Estructures Agràries i "pressupost per a un segur agrari que realment tinga capacitat de cobrir dificultats del camp valencià", assotat pel clima, recentment amb la DANA i amb Glòria, ha recordat. "L'administració està molt lenta", ha conclòs.

També el president de FEPAC-ASAJA Castelló, José Vicente Guinot, ha expressat en un comunicat que la reunió ha sigut "decebedora" atés que la consellera ha mostrat "bona voluntat i predisposició" de treballar per a atendre les seues peticions però "sense calendari i sense accions concretes. Estem igual que fa un any, i aquesta situació el nostre sector no la pot suportar durant molt de temps", ha avisat.