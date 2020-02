Catalá acusa a Ribó de no asumir responsabilidad política ante la nueva investigación a Fuset

"No está asumiendo una responsabilidad política que ya clama al cielo por tierra, mar y aire", ha afirmado Catalá, que se ha pronunciado de este modo preguntada por dicha solicitud tras asistir a la inauguración de la exposición 'València Ciudad de Plazas'.

La nueva petición del ministerio fiscal es independiente de la abierta contra Pere Fuset por el accidente mortal de un trabajador durante la instalación de gradas para los conciertos de Viveros y por la cual se sentará en el banquillo en los próximos meses. La investigación que se plantea ahora por un presunto delito de prevaricación es por conceder la explotación de servicios de hostelería a cambio del montaje de las gradas.

"El alcalde tiene una idea muy suya de lo que son las responsabilidades políticas y lo que es la prevaricación administrativa", ha indicado la portavoz municipal del PP después de que Joan Ribó haya descartado el cese del concejal de Cultura Festiva.

"El alcalde tiene una idea muy propia, muy interesada, muy oportunista y muy poco objetiva de los momentos en los cuales en política se tiene que dar un paso atrás", ha agregado María José Catalá.

Así, ha considerado que el ejecutivo local "no está haciendo lo que le corresponde" y ha dicho que "no está siendo coherente con lo que se ha pedido en otros momentos históricos y políticos de esta ciudad". "No está asumiendo una responsabilidad política que ya clama al cielo por tierra, mar y aire", ha insistido.

Catalá ha señalado que "si el alcalde quiere decir a un ciudadano de la calle que una prevaricación administrativa que ha terminado en un homicidio imprudente por parte de un concejal del Ayuntamiento de València es un tema menor, él sabrá lo que va a entender esa persona de la calle que reciba ese mensaje".