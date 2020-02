Noriega avisa a Podemos que "prescindir" de Anova y las mareas pone "en riesgo" el "cambio político" en Galicia

Este lunes, a cinco días del cierre del plazo para el registro de coaliciones electorales, Noriega ha asegurado que existen "conversaciones" con Podemos y Esquerda Unida pero no "negociaciones" para configurar una candidatura unitaria de la llamada izquierda rupturista, que podría concurrir a la cita con las urnas del 5 de abril dividida en tres listas diferentes.

Noriega, que excluye de las conversaciones a la En Marea de Luís Villares, ha insistido en que, por el momento, las posturas están alejadas porque Podemos pretende mantener una "posición hegemónica" sobre el espacio político, mientras que Anova y las mareas de Santiago y A Coruña consideran que la oferta electoral de la candidatura estaría "incompleta" si no se incluyen las vertientes soberanistas de Anova y municipalista de las mareas.

Según el responsable de relaciones de Anova con el espacio político, la cuestión no está en la "nomenclatura" de la candidatura o en la persona que la encabece, sino en que se recojan "todas" las sensibilidades en condiciones de "igualdad" para así continuar con la idea de unidad popular de la que, para Anova, se ha desmarcado Unidas Podemos.

"Sabemos que hay un amplio sector de la población que demanda que esa llave de cambio tenga todos los dientes", ha subrayado Noriega, quien ha reiterado que, haya o no acuerdo con Podemos, Anova estará en los comicios del 5 de abril en una lista con las mareas municipalistas.

Así las cosas, considera que existe margen para rubricar un acuerdo antes del viernes porque "los puentes" entres las distintas formaciones del espacio político siguen en pie, si bien cree que la postura de Podemos está lejos de seguir en la senda de la "unidad popular" que se inició en 2012 con la coalición para las autonómicas Alternativa Galega de Esquerdas (AGE).

En este sentido, ha reivindicado el modelo de las mareas municipalistas para su traslado a la política autonómica, pues, según Noriega, en estos espacios "no hubo problemas internos" y consiguieron mantener "un apoyo ciudadano del 20 por ciento" a pesar de la derrota en las urnas.

NO DAN LOS NÚMEROS

Además, Martiño Noriega se ha apoyado en las encuestas electorales publicadas en las últimas semanas para advertir de que está en riesgo la posibilidad de un "cambio político" en Galicia y que, en este escenario, la izquierda rupturista sería "una llave" a la que "no se le pueden quitar dientes", en referencia a la posibilidad de que Galicia En Común, Anova y las mareas no alcancen un acuerdo que evite que concurran por separado.

Y es que, según el exregidor santiagués, "con la melancolía del bipartito" no es suficiente para una mayoría alternativa al Partido Popular. "A día de hoy no he visto ninguna encuesta que le quite la mayoría abosluta al PP ni sumando con la extrema derecha. Eso es porque la izquierda rupturista no está", ha apostillado, antes de reivindicar el peso que "aritmético" aportan las formaciones que en 2016 integraron el partido instrumental En Marea.

EXCLUYE A EN MAREA

Noriega, como ya hizo el pasado sábado el portavoz nacional de su partido, Antón Sánchez; excluye de estas conversaciones a la En Marea de Luís Villares, pues creen que "después de haber perdido el apoyo de las organizaciones" que en su día la crearon, "tuvo la oportunidad de testar" su oferta política en las elecciones generales de mayo, en las que obtuvo poco más del 1 por ciento de los votos.

En relación a las críticas vertidas por Villares desde hace más de un año por la influencia de Podemos en el espacio político, el referente de Anova ha querido desamarcarse del "discurso" del magistrado en excedencia, si bien reconoce que la formación morada ha trasladado a Galicia su intención de asentarse territorialmente "ocupando espacios que antes eran compartidos" como, dice, ocurrió antes en Cataluña, Valencia o Andalucía.

Esto, ha continuado, "no es nuevo" en política, pues ocurrió "con el PSOE o el BNG en su momento", por lo que ha llamado a restar "dramatismo" a la situación, aunque cree que la falta de entendimiento entre la izquierda rupturista resta opciones a alcanzar una alternativa parlamentaria al PP.

ESQUERDA UNIDA

Minutos antes de la rueda de prensa de Martiño Noriega como portavoz de Compostela Aberta comparecía ante los medios, también en Santiago, la coordinadora nacional de Esquerda Unida, Eva Solla, que ha expresado su confianza en que pueda cerrarse un acuerdo antes del viernes.

La cabeza de lista para las autonómicas de Esquerda Unida, que apuesta por mantener la fórmula Galicia en Común para el espacio en consonancia con sus socios estatales de Podemos, ha manifestado que "hay margen" para sumar a Anova a la candidatura porque "no sobra nadie".

Cuestionada sobre las críticas lanzadas por los responsables de Anova, Solla ha destacado que "la generosidad está sobre la mesa" y que intentarán sumar a los nacionalistas hasta el último momento.

Sobre la candidatura del secretario xeral de Podemos Galicia, Antón Gómez-Reino, a las primarias de su formación, Solla ha manifestado su "respeto" a los procesos internos de sus socios.