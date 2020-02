Ribó diu que "no hi ha cap cas de corrupció" en la nova investigació a Fuset per prevaricació i descarta el cessament

Aquesta causa és independent de l'oberta contra el regidor per l'accident mortal d'un treballador durant la instal·lació de graderies per als concerts de Vivers i per la qual s'asseurà al banc dels acusats els pròxims mesos. La investigació que es planteja ara per un presumpte delicte de prevaricació és per concedir l'explotació de servicis d'hoteleria a canvi del muntatge de les graderies.

Ribó ha parlat d'aquest assumpte després de la inauguració de l'exposició 'València, Ciutat de Places', preguntat per aquesta petició de la Fiscalia. "És una cosa que nosaltres tenim molt clara. No hi ha cap problema d'eixe tipus", ha respost.

Així mateix, el primer edil ha assenyalat, com ja va apuntar el cap de setmana passat, que li "agrada" que Pere Fuset "vaja a declarar sobre aquest tema" per a poder explicar-se, tenint en compte que "està molt clar, des d'un punt de vista jurídic en l'Ajuntament, que no hi ha cap element de prevaricació".

Preguntat per si obligarà Fuset a dimitir si s'assenta en el banc dels acusats per prevaricació, Joan Ribó ha manifestat que "el codi ètic de Compromís" diu que "ha de presentar la dimissió si hi ha un cas de corrupció". Així, ha insistit que en aquest tema "no hi ha cap cas de corrupció".

"No, en eixe tema no. No té res a veure amb el tema de prevaricació. La prevaricació, si és fer diners, com fan determinats senyors del PP, és evidentment un cas de corrupció però la prevaricació és un concepte molt ampli que pot implicar moltes coses", ha exposat l'alcalde. Després d'açò, ha apuntat que potser que "la persona que puga ser acusada no tinga res a veure amb la corrupció".

"ALLÒ QUE NO HE POGUT EXPLICAR"

Pel seu costat, Pere Fuset ha considerat que la petició de la Fiscalia d'obrir una nova investigació contra ell per presumpta prevaricació li ofereix "una oportunitat" per a "poder explicar allò que no he pogut explicar" fins al moment.

"Ja ho vaig manifestar. Crec que és una conseqüència lògica del que posava la interlocutòria i és una oportunitat per a poder explicar allò que no he pogut explicar. Això no ha format part mai de la instrucció. Mai he sigut preguntat per eixa qüestió, mai he pogut presentar o aplicar prova perquè no s'ha practicat investigació alguna més enllà d'un testimoniatge d'una de les persones processades per aquest assumpte", ha exposat.

Després d'açò, el regidor de Cultura Festiva ha insistit que "serà una oportunitat per a poder-ho explicar". Fuset, que s'ha pronunciat d'aquesta manera després de presidir el sorteig de places per a veure les mascletaes des del Balcó de l'Ajuntament, ha agregat que si li investiguen per prevaricació, eixa decisió "no variaria" la seua decisió de no dimitir.

"NO ANIRIA VINCULAT"

Així, preguntat per aquesta possibilitat ha dit: "Tinc sis, set, huit, moltes denúncies sobre eixa qüestió al llarg d'aquest mandat. No he sigut l'única persona, de fet, que m'ha afectat, per tant, no variaria la meua decisió. En tot cas, no es correspondria, no aniria vinculat", ha asseverat.