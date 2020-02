El PSOE advierte del "deterioro que provocará" en Málaga el nuevo decreto de escolarización

Ruiz Espejo, que ha informado en rueda de prensa junto a las vicesecretarias generales del partido, Fuensanta Lima y Antonia García, y al secretario de Organización del partido, Javier Jerez, ha dicho que el nuevo decreto andaluz de escolarización "es una norma absolutamente innecesaria, puesto que más del 95 por ciento de las familias andaluzas, no el 93 por ciento, que ha llegado a reconocer el consejero Javier Imbroda, obtienen plaza escolar en el primer centro de su elección".

"Es decir, no existe ningún problema que vaya a ser solucionado por esta nueva norma", ha añadido, criticando, además, que, a diferencia de lo que señala el consejero de Educación, "el nuevo decreto no favorece en absoluto la libertad de elección de las familias".

Según Ruiz Espejo, "muy al contrario, con este decreto no serán las familias los que elijan los centros para sus hijos, sino que serán los centros los que finalmente decidirán a quiénes matriculan en sus aulas, dejando por el camino al alumnado con mayores dificultades, a los que provienen de entornos más deprimidos o con necesidades educativas especiales. La escuela pública será entonces el refugio de esas niñas y niños, generando profundas desigualdades entre el alumnado andaluz".

En este punto, ha avisado también de que esta medida "provocará la pérdida de unidades en centros públicos, así como de los recortes en el profesorado, su trasvase a centros privados y menos inversión en la educación pública andaluza".

"Creará guetos y marginará aún más a las zonas deprimidas o en riesgo de exclusión, pondrá a competir a centros contra centros, a claustros contra claustros, y a familias contra familias. En Educación, no cabe la competencia entre centros ni la creación de escuelas de primera, segunda o tercera categoría", ha incidido.

En este sentido, Ruiz Espejo ha acusado al consejero de Educación de "mercadear" con la educación pública y ha incidido en que el PSOE considera "que, hasta ahora, no ha habido problemas con la libertad de elección de centros por las familias en Andalucía, que ha existido equilibrio entre los centros públicos y los concertados y que no existía problema alguno".

"El nuevo decreto es inútil y un intento más del Gobierno andaluz de denigrar la escuela pública para fomentar los negocios privados, generando además alumnado de primera y segunda categoría", ha apostillado.

Por último, ha subrayado que el PSOE "estará siempre con la enseñanza pública, con los sindicatos, asociaciones de madres y padres y con todos los agentes implicados para que la educación pública vuelva a situarse en el lugar preferente que le corresponde y del que ha sido desplazado por este gobierno de derechas".

APOYO DEL PSOE MALAGUEÑO AL SECTOR AGRARIO

Por otro lado, en relación con los acuerdos que se llevarán a votación de la dirección provincial socialista, Ruiz Espejo ha anunciado que el PSOE presentará una moción en apoyo del sector agrario malagueño.

"Apoyamos las justas y legítimas reivindicaciones del campo malagueño, con el que compartimos la necesidad de lograr unos precios justos que ayuden al mantenimiento y futuro de la actividad agraria en nuestro medio rural, puntal fundamental de nuestra economía y elemento imprescindible para mantener vivos nuestros pueblos", ha afirmado.

Ha agregado, al respecto, que el sector agrario "necesita medidas necesarias y urgentes. Hay un desequilibrio evidente en la cadena alimentaria, entre quienes están teniendo muchos beneficios, cuando los productores están vendiendo a pérdidas y merecen precios dignos".

"No podemos hablar de combatir la despoblación o cumplir con el compromiso de transición ecológica si no cuidamos a quienes están cuidando de nosotros, no solo de nuestra despensa sino del campo, del entorno medioambiental rural y de nuestros pueblos", ha explicado.

Así, ha agregado que, mientras el Gobierno de España aprueba nuevas medidas necesarias "para la supervivencia de nuestros sector agrícola, como la disminución del número de peonadas, el gobierno de PP y Cs sigue callado y de brazos cruzados".

"Las derechas solo defienden los intereses de los muy ricos, los problemas reales de la mayoría de la gente no les interesa. Esa es la derecha insensible e inútil que gobierna en Andalucía", ha reprochado.

Asimismo, Ruiz Espejo ha recordado que llevan para su aprobación a la reunión de la ejecutiva una resolución de respaldo a la tramitación de la ley que regula la eutanasia.

También ha explicado que los socialistas quieren aprobar una resolución sobre el 28F. "Los socialistas malagueños defendemos el espíritu de las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, el Pacto autonómico de Antequera del 78 y el referéndum del 28 de febrero de 1980 reconociendo todo lo conseguido por la autonomía andaluza en estos cuarenta años", ha dicho.

"Vamos a promover la organización de actos de conmemoración y divulgativos con motivo de este cuarenta aniversario del Referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía, así como una resolución sobre igualdad y la celebración del 8M", ha concluido.

Sobre esta última iniciativa, la vicesecretaria general del PSOE malagueño y secretaria provincial de Igualdad, Fuensanta Lima, ha afirmado que el 22 de febrero se celebra el Día contra la Brecha Salarial.

"Esta brecha la seguimos sufriendo un 22 por ciento de las mujeres y más del 70 por ciento de los contratos temporales son sufridos por nosotras", ha dicho, añadiendo que "desde el Gobierno seguiremos impulsando leyes como la ley de igualdad para seguir dando pasos importantes", ha añadido.

Por otro lado, sobre el 8 de marzo, este día se reconoce el 25º del aniversario de la Conferencia mundial de la mujer que se celebró en Beijing, "vamos a seguir ayudando y apoyando a los colectivos y a las plataformas feministas, que se ven ante el trifachito de la derecha y la ultraderecha en Andalucía", ha avisado.

"Nos vamos a adherir a su manifiesto como hemos hecho siempre y llevaremos sus peticiones a los ayuntamientos para pararle los pies a la ultraderecha, seguiremos trabajando para lograr la igualdad salarial y la plena vigencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El PSOE no se entiende sin la palabra feminista", ha concluido.