El Parlament firmará este martes un Pacto para la inclusión social

Según la agenda parlamentaria, Thomas inaugurará el acto y, seguidamente, la presidenta de EAPN-Illes Balears, Margalida Jordà, explicará en qué consiste el pacto.

Como representantes de los partidos firmarán Francina Armengol (PSIB-PSOE), Margalida Durán (PP), Cristina Mayor (Unidas Podemos), Idoia Ribas (Vox), Juan Manuel Gómez (Ciudadanos), Miquel Ensenyat (MÉS per Mallorca), Catalina Pons (El PI), Josep Castells (MÉS per Menorca) y Sílvia Tur (Gent per Formentera).

Para concluir, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ofrecerá un breve discurso.