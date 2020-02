Por qué famosas como Jennifer Aniston, Cristina Pedroche o Rita Ora llevan huevos duros en el bolso

Los huevos duros es el nuevo superalimento por el que suspiran las famosas y las chicas fit. Al parecer, el hummus y los crudités han dejado de ser el snack de moda para las celebrities que más se cuidan.

No es de extrañar ya que, además de su facil transporte, otorgan un aporte proteico bastante alto (16,60 gramos), son bajos en grasas y nutritivos. Aportando solo 155 kcal por 100 gramos.

Mujeres como Cristina Pedroche, que cuidan mucho su alimentación, no han tardado en incluirlos en su dieta. Los huevos duros le aportan las proteínas que necesita para construir y mantener musculo, por lo que no ha dudado en convertirlo en su tentempié de cabecera junto a las almendras y las nueces.

Instagram de Cristina Pedroche. Cristina Pedroche/INSTAGRAM

Pero quien no se separa nunca de ellos es Jennifer Aniston que, incluso, los lleva en el bolso. La actriz confiesa que los lleva siempre encima para tomarlos cuando le entra el hambre. También Nicole Kidman es una fan incondicional de los huevos duros, llegando a llevar una dieta consistente en este alimento. La actriz comía un huevo al desayunar, uno en la comida y dos en la cena. Una dieta nada recomendada por sus altas carencias nutricionales.

Nicole Kidman en los Screen Actors Guild Awards. GTRES

Una opción más saludable es la que utiliza Chrissy Teigen. La modelo deja en la mesilla de noche unos huevos duros para controlar el hambre por la noche. "Cada noche, antes de dormir, me como mis huevos nocturnos, si no ando liada en Twitter”, explica en la misma plataforma. "No puedo dormirme sin estar completamente llena. Me llevo a la cama cada noche dos huevos duros y me los como cuando me despierto por alguna razón”, termina.

Chrissy Teigen en su llegada a la alfombra roja de los Grammy 2020 GTRES

Otra fan famosa de los huevos duros es Rita Ora. La cantante los toma siempre en su desayuno, no como snack: “Siempre tomo claras de huevo con salmón cada mañana. Si no, tomo huevos duros con salmón”.