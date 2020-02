El reloj del Ayuntamiento de Málaga será el protagonista del cupón de la ONCE del 24 de febrero

ONCE

En concreto, serán cinco millones y medio de cupones que mostrarán un primer plano de la torre del reloj que preside el Ayuntamiento de Málaga, con casi 90 años de antigüedad, datado entre 1911 y 1919.

El director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque, ha presentado este lunes la imagen de este cupón al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.

Luque ha recordado que las ciudades tienen un sonido que destaca sobre todos los demás: el de sus relojes, que instalados en edificios públicos o privados, su música lleva años dando a la ciudadanía la hora exacta. Además, ha detallado que la ONCE está emitiendo este año la serie de cupones 'Ciudades en punto y hora', para recordar la función que realizan estas máquinas de precisión, algunas con más de un siglo de funcionamiento.

Esta nueva serie, correspondiente al Cupón de Diario (de lunes a jueves), reunirá un total de 50 relojes. Comenzó el pasado el 11 de marzo, y está prevista su finalización en las últimas fechas del año 2020.

El de Málaga, es el séptimo andaluz que se asoma a esta serie, después del protagonizado por el reloj de la estación de Almería el pasado mes de marzo, el del Ayuntamiento de Cádiz en julio, el de la plaza de las Tendillas de Córdoba en agosto, el de Granada el pasado mes de septiembre, el de la fachada del Ayuntamiento de Huelva en el mes de octubre y el de la Diputación de Jaén en noviembre.

De la Torre, por su parte, ha valorado que la ONCE, una vez más "muestra su sensibilidad con Málaga" y ha destacado que se haya seleccionado el reloj municipal, que "está en un edificio que es el de todos los malagueños".

El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y seis euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (