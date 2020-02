Codigames, impulsada per l'acceleradora de Juan Roig, va tancar el 2019 amb 44 milions de facturació

Aquestes xifres són conseqüència de l'èxit que de quatre videojocs que va llançar el 2019, centrats en la gestió de diversos negocis: 'Idle supermarket tycoon', sobre cadenes de supermercats; 'Idle theme park tycoon', parcs temàtics; 'Idle fitness gym tycoon', gimnasos, i 'Hotel empire tycoon' d'hotels, detalla Angels en un comunicat.

Els quatre títols per a mòbils coincideixen a combinar el gènere 'idle' o incremental, que consisteix a realitzar accions simples de fer clics amb el dit i que el joc es desenvolupe mitjançant l'espera, amb el gènere 'tycoon', centrat en la gestió i estratègia econòmica. Estan en les llistes dels millors videojocs de Google Play i de l'App Store, superant els 60 milions de descàrregues.

Codigames compta amb dos fonts d'ingressos en aquests jocs que es descarreguen de forma gratuïta: els micropagaments que l'usuari fa a mesura que juga per a obtindre avantatges i noves funcionalitats i els anuncis publicitaris que mostren en l''app', que el jugador veu de forma voluntària a canvi de recompenses.

Malgrat estar a l'abast de qualsevol persona amb 'smartphone' de tot el món, destaca l'acceptació dels jocs en els mercats dels Estats Units, el Canadà i el Regne Unit. 'Idle supermarket tycoon' va arribar a liderar a EUA la llista de videojocs d'estratègia més descarregats.

L'start-up es va fundar l'any 2013 per Francisco José Martínez (CEO) i Zacarías Gómez ('product manager' i 'game designer') com una xicoteta desenvolupadora de videojocs. Ara compta amb una plantilla de més de 30 persones, amb treballadors procedents de tota Espanya, i les seues oficines estan situades en la Marina d'empreses de València.

Des del 2013, Codigames rep el suport d'aquest hub d'emprenedoria valenciana impulsada pel president de Mercadona, Juan Roig; primer per part de l'acceleradora Lanzadera, després de formar part de la seua primera edició, i després amb la inversió d'Angels.

ELS FUNDADORS VAN RECOMPRAR L'EMPRESA

Els fundadors van recomprar a l'agost del 2019 la majoria de l'empresa als seus socis inversors, Caixa Capital Risc, Faraday Venture Partners i Angels en una operació singular, ja que els emprenedors van adquirir la seua participació mitjançant els beneficis obtinguts. Després d'aquesta operació, Angels ha quedat com a únic soci inversor.

Aquest "salt" que van donar durant el 2019 els va permetre recomprar gran part de la companyia i seguir apostant pel que sempre va ser el seu "somni, crear una gran empresa de videojocs", ha explicat el director executiu, que lidera l'empresa juntament amb Zacarías Gómez.

Per part d'Angels, el gerent d'inversions, José Peris, ha destacat l'aposta per invertir en "líders emprenedors per a desenvolupar empreses sostenibles aplicant el model de qualitat total". "Francisco Martínez ha demostrat tindre la visió, la convicció, el lideratge i el focus que busquem. És espectacular el que Codigames està començant a construir a València, i un clar exemple d'allò que volem fer en Marina d'empreses", ha asseverat.