Sala L'Horta porta els més xicotets a un viatge per la imaginació amb l'estrena d''Una casa en les altures'

El centre gestionat per la companyia L'Horta Teatre en la pedania Castellar-Oliveral puja a l'escenari els xiquets per a convidar-los a un viatge per tot el planeta, guiats per la imaginació.

"Els pares gaudeixen tant de l'obra en si mateixa com de descobrir als seus fills com a públic. Els nadons són una audiència molt especial perquè no coneixen la quarta paret, volen ser part de la història, interactuen amb els actors, mostren obertament si els agrada o no la funció", explica Inés Cárdenas, creadora i intèrpret d''Una casa en les altures'.

El seu protagonista és una xiqueta que viu en l'horta valenciana amb la seua àvia, qui li ha transmès l'herència cultural del món agrícola. Una base des de la qual, partint d'objectes quotidians com una cistella, una botella de vidre o una escala, alça el vol per a fer un viatge pel planeta, a lloms de la imaginació.

Cárdenas és actriu i treballadora social, especialitzada en la utilització de les arts escèniques com a ferramenta per a l'educació i valora especialment del seu treball la comunicació pura que s'estableix amb els xiquets en la primera infància: "No tenen filtres ni prejuís, són com esponges i perceben tot el que ocorre en l'escenari de manera molt lliure".

La intèrpret connecta amb els nadons provocant-los sentiments i sensacions, estimulant els seus sentits. "Mai podem saber molt bé com estan interpretant la història que els conte, però sí que la segueixen i que estan fascinats pel joc que s'estableix en la representació teatral", comenta Cárdenas, per a qui aquesta manera de diversió és molt més relaxada que la hiperestimulació que provoquen alguns dibuixos animats i jocs infantils.

"Els pares es queden molt sorpresos que els seus fills estiguen tranquils durant la funció però és que ací gaudeixen des de la calma. Cada dos o tres minuts canviem la dinàmica per a mantindre la seua atenció i tot flueix de manera relaxada", explica Cárdenas.

"OBSERVAR AMB ALTRES ULLS"

Segons la seua experiència, la clau per a entrar en la imaginació dels xiquets està a "observar amb altres ulls" i a emprar de manera diferent elements tan senzills com el paper, l'arena o qualsevol altre objecte que en principi pot paréixer anodí. "Vindre a veure un espectacle de teatre per a la primera infància és tot un aprenentatge per als adults també. Els recordem que un tros de fusta, per exemple, pot ser un cavall o qualsevol cosa que els vinga al capdavant. Els donem idees per a relacionar-se amb els nadons d'una altra manera. És qüestió que desperten la seua imaginació i la dels xiquets".

'Una casa en les altures' compta amb la direcció de Gemma Ortells i amb la col·laboració de José David Quintana, mestre en tècnica corporal en l'Scala de Milà.