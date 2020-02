Una modelo de raza negra se niega a desfilar con accesorios racistas

La Semana de la moda de Nueva Yorkse cerró la semana pasada, pero no faltó la polémica. La modelo afroamericana Amy Lefevre se negó a desfilar llevando accesorios con connotaciones racistas.

Todo sucedió el 7 de febrero en el estudio Manhattan Pier59 donde diez alumnos del Instituto Tecnológico de Moda presentaron sus trabajos. Estos diseños se complementaban con unas orejas gigantes negras y unos labios rojos, también de grandes dimensiones.

Cuando Amy Lefevre vio lo que tenía que llevar sobre la pasarela se quedó conmocionada: "Me quedé allí, a punto de desmoronarme, y le dije a los organizadores que me sentía increíblemente incómoda al llevar estas piezas (las orejas y los labios) que claramente eran racistas”, dijo para el New York post.

Pero según cuenta la modelo, lo peor fue la respuesta que le dieron: “Me dijeron que estaba bien sentirse incómodo por solo 45 segundos. Estaba literalmente temblando. Nunca me había sentido así en mi vida”, declaró.

Aunque la modelo de 25 años solo lleva 4 en la industria, es consciente de la intolerancia que persiste en el mundo de la moda, y así lo hizo saber a los responsables: “Las personas de color están luchando demasiado este 2020 para que los promotores no hayan examinado y aprobado los accesorios para los desfiles”.

Ante la negativa de Lefevre de desfilar con esos accesorios racistas, le dejaron desfilar sin ellos, aunque las demás modelos si los llevaron puestos, por lo que se desató la furia en las redes sociales.

"Lo siento, ¿por qué ***** está permitido este outfit racista? Esto no representa a nuestra escuela. ¿Qué *****?", dijo un estudiante en Instagram. "¿Me estáis tomando el pelo? Es asqueroso" o "Esto es ridiculamente racista, ¿quién ha aprobado esta atrocidad? ¿Esto es arte para vosotros?", fueron algunos comentarios que dejaron en la publicación.

Por su parte, el Instituto Tecnológico de Moda no se ha pronunciado al respecto.