Hita avanza que la Estrategia Regional frente al Reto Demográfico se encamina a un pacto regional ante la despoblación

Así lo ha asegurado hoy en un desayuno informativo organizado por Diario La Rioja y Santander, en el que ha expuesto la política del Gobierno riojano a favor del desarrollo rural ante empresarios, representantes de organizaciones profesionales agrarias y de la sociedad civil, y autoridades locales y regionales.

La Estrategia Regional frente al Reto Demográfico -en la que se volcará la Agenda Rural de La Rioja que priorizará medidas transversales desde todas las áreas del Gobierno para mejorar la vida cotidiana de los habitantes de zonas rurales- "se encaminará a su puesta en común en un foro regional en 2020, que significará el punto de partida de la acción", ha afirmado Hita. En él se compartirán también experiencias internacionales de éxito en el medio rural.

Paralelamente se creará el Consejo Asesor de la Despoblación "como una estructura permanente donde esté representada ampliamente la sociedad riojana", en sus palabras. El Consejo activará la Estrategia regional y será el órgano garante de que esta estrategia se cumpla. Hita ha avanzado que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ya está trabajando en la redacción del Decreto para su constitución.

El proyecto "desembocará en un pacto regional y tendrá por fin último garantizar legislativamente el futuro de los servicios sociales básicos en todo el territorio regional", ha indicado. "Se ha integrado el eje género y el eje medio ambiente. Es la hora de incorporar el eje rural en las políticas de gobierno en todos los niveles. Es la hora de recordar que no hay que poner en el centro las cifras, sino los derechos de igualdad de personas en el territorio. Las personas deben ser el centro de los territorios", ha subrayado.

En su intervención, Hita ha insistido en que "la zona rural es un espacio lleno de oportunidades. Y en esta tarea de garantizar el equilibrio y la cohesión social nos afanaremos todas las áreas de gobierno, en conjunto con alcaldes, instituciones, tejido producto y sociedad civil, porque el reto demográfico es un reto de todos. El medio rural necesita de comunidad y equipo y de proyecto de pueblo". En este punto ha reafirmado que "se articularán nuevos modelos de participación de la sociedad civil y de sus diferentes agentes con la dimensión territorial como eje vector".

Hita ha preferido hablar "no de una Rioja vacía, sino de otros modelos de ocupación del territorio. Nuestro discurso no debe agarrarse a modelos que tuvieron justificación en el pasado, pero que ahora ya no lo tienen. El medio rural del pasado no es el que será. El medio rural está por reinventar".

"Sabemos los datos y conocemos la realidad. Nos sabemos dentro de la España de interior. Asumimos que estamos dentro del problema de país. Y nos sumamos a una propuesta de país por el equilibrio territorial y la cohesión social", ha indicado. "En una región como la nuestra, en la que el 90 por ciento del territorio es rural, abordaremos el desarrollo rural con contundencia y profundidad, porque ¿qué es La Rioja sino una región de esencia rural?", ha asegurado.

ESTRATEGIA NACIONAL FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO

Las acciones del Gobierno regional se enmarcan también en el espíritu y los objetivos de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, que se activará en la presente legislatura desde la Vicepresidencia para la Transición Ecológica y Reto Demográfico -ha recordado Hita- con la que se está "en permanente contacto para alinear la acción política regional con la acción política nacional".

La voz regional también se hace escuchar en Bruselas, "porque La Rioja es un territorio representativo de los retos que afronta la Unión Europea en los próximos años, como la despoblación, el envejecimiento o el desarrollo de la industria, como ha trasladado la presidenta Concha Andreu a la comisaria de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Elisa Ferreria, en Bruselas", ha comentado.

Hita ha destacado que "afrontar el reto demográfico es, ante todo, una cuestión de igualdad de oportunidades, no discriminación y libertad para elegir: debemos garantizar el ejercicio de los derechos de las personas, mujeres y hombres, jóvenes y mayores, no importa el lugar en el que vivan".

La mirada ante el reto demográfico y la despoblación "tiene que ser larga, a medio y largo plazo, sin dejar de asumir nuestra responsabilidad de impulsar intervenciones modelizantes y ejemplarizantes, experiencias piloto de propuestas que tienen que ocurrir ya", ha reconocido. "La solución no va estar escrita a corto plazo. Pero nuestro compromiso de Gobierno permanece inalterable para trabajar por generar las condiciones de vida digna y trabajo en el mundo rural que resulten atractivas para jóvenes y mujeres, para desarrollar y atraer conocimiento y, así, favorecer que nuestro mundo rural sea un espacio dinámico, poblado, inteligente y atractivo", ha subrayado.