Temporal.- El Govern central destina 9,6 milions a reparar els danys en la costa de la Comunitat provocats per 'Glòria'

20M EP

El Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic ha declarat l'emergència de les obres per a reparar els danys provocats en la costa del Mediterrani per la borrasca 'Glòria', del 19 al 24 de gener, en diferents punts del domini públic marítim-terretre a les quals destinarà prop de 20 milions d'euros, la majoria, 9,6 milions, seran per a la Comunitat Valenciana.