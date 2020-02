El Ayuntamiento de Logroño tendrá un presupuesto final en 2020 de 183,83 millones, sin ninguna enmienda de la oposición

De este modo, los definitivos presupuestos municipales 2020 no difieren de las cifras inicialmente presentadas hace cerca de un mes, puesto que no se ha aprobado ninguna enmienda presentada por los Grupos de la oposición, "ya que no son constructivas ni aportan nada nuevo".

Así lo ha avanzado este lunes la concejala de Economía y Hacienda, Esmeralde Campos, que, junto con el portavoz del equipo de Gobierno local, Kilian Cruz-Dunne, ha dado cuenta de los presupuestos definitivos, que se han aprobado hoy en Junta de Gobierno extraordinaria y se ratificarán el próximo jueves, en pleno también extraordinario.

"Es un presupuesto realista, honesto y transformador, que plasma el modelo de ciudad que pretendemos y que persigue transformar Logroño y poner en el centro de todas las políticas a las personas, bien si hablamops de desarrollo urbano sostenible, si lo hacemos a través de los servicios sociales, políticas de igualdad o la transformación digital", ha asegurado Cruz-Dunne.

En este sentido, el portavoz ha recalcado que "desde que comenzó este mandato, el equipo de Gobierno ha trabajado en dos líneas: por un lado, retomar proyectos paralizados hace tiempo", entre los que ha citado el Parque Juan Gispert, la Casa de las Letras, el solar de Maristas o la OPE, "que verán la luz este año, una vez estén jurídicamente resueltos".

Y, en segundo término, "el impulso de acciones que se ven reflejadas en los presupuestos y que se irán haciendo a partir de este 2020", como la reurbanización de la calle Piscinas, las actuaciones patrimoniales en Puente Mantible o Valbuena, la implantación "gradual" de la administración electrónica o el nuevo plan de lectura.

Un presupuesto cuentas, en resumen, como ha recalcado Esmeralda Campos, que es "realista, ilusionante y ambicioso, porque no hay nada más ambicioso que terminar lo que durante más de cuatro años nadie quiso ni supo hacer, y hoy nos presentamos con un proyecto presupuestario que incluye esta parte imprescindible para esta ciudad, acabar lo inacabado".

A ello ha sumado la edil de Economía que "nada hay más ambicioso que llevar a cabo pequeñas obras que cambiarán la calidad de vida de las personas", y, en esta línea, ha citado, de nuevo el Parque Juan Gispert y la calle Piscinas, pero también el Parque Gallarza, el eje ciclista que unirá Los Lirios con General Urrutia, la peatonalización de la calle Guardia Civil o la pacificación del entorno del CEIP Vicente Ochoa.

"Nuestra ambición -ha proseguido- se basa en mejorar la vida de la gente, por eso apostamos por los servicios sociales, la justicia social, la igualdad, el empleo público, la promoción económica, la cultura, la mejora continua de los barrios de Logroño, pasando por la accesibilidad como un derecho de la ciudadanía".

Un área, ha resaltado, en la que se van a invertir 465.000 euros, "para la accesibilidad de los pasos peatonales, en las paradas de autobús y en la creación de nuevas plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida". Además, "son unos presupuestos que cumplen con la estabilidad financiera, que cuida de los servidores públicos, de los colectivos más desfavorecidos y que apuesta por la igualdad, riguroso y realista".

ENMIENDAS "NO CONSTRUCTIVAS".

Y, en este marco, como ha apuntado Esmeralda Campos, "el equipo de Gobierno no ha aceptado ninguna de las enmiendas presentadas por los Grupos de la oposición -PP y Ciudadanos- porque no son constructivas, algunas de ellas son mociones que no han prosperado en los plenos y que, además, no aportan nada nuevo a la ciudad".

Se ha referido, en concreto, a las propuestas planteadas por el Partido Popular, que ascendían a 8 millones de euros, "que no eran más que promesas electorales que han sido incapaces de cumplir los últimos ocho años, que nunca han sido prioridad durante su mandato y que no suponen mejoras reales para la ciudadanía".

"Son enmiendas improvisadas, que carecen de sentido en estos momentos", ha señalado la edil, quien, igualmente, ha criticado que "carecen de financiación, porque cómo conseguir ingresos para estos ocho millones que plantean desde el PP". Y, entre los ejemplos de propuestas no justificadas, ha apuntado a la mejora de la Glorieta "cuando se están realizando las obras en el IES Sagasta".

En el caso de las propuestas de Ciudadanos, Campos ha incidido en que "algunas de ellas proceden de mociones que se han debatido en el pleno municipal, y que se han ido demostrando que tampoco son necesarias para Logroño".

Por ello, ha finalizado argumentando que las cuentas, con cambios no en la cifra final sino en "movimientos entre partidas o pequeñas modificaciones en los ingresos", suponen "un presupuesto transformador para afrontar los grandes retos de Logroño, su crecimiento urbano sostenible, la cohesión social y la lucha por la igualdad, y un robusto desarrollo económico basado en la sociedad digital y del conocimiento".