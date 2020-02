Puig destaca la importància que empreses valencianes se situen bé al Marroc, doncs és una plataforma per a Àfrica

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha destacat la importància que les empreses valencianes se situen al Marroc perquè aquest país obri una plataforma de negoci per a tota Àfrica, "que és el futur del que va a ser la política estratègica europea i mundial".

Puig, que ha iniciat aquest diumenge un viatge oficial al Regne del Marroc, organitzat juntament amb la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) i la Cambra de comerç de València, en la qual participen una vintena d'empreses, ha destacat la importància d'aquesta missió "comercial, institucional i cultural".

"És una gran oportunitat per a nosaltres, perquè el Mediterrani torne a ser centre d'aproximació a les institucions marroquines amb bona voluntat", ha indicat Puig, que ha destacat que hi ha una gran oportunitat de creixement i és molt important des del punt de vista de posicionament polític.

Es tracta d'una aproximació a les institucions amb "bona voluntat i capacitat de cooperació" perquè el Marroc és un soci que té "una gran possibilitat de creixement comercial i institucional", segons ha destacat Puig que també ha subratllat la importància de les relacions polítiques ja que a la Comunitat Valenciana hi ha 100.000 marroquins i hi ha una oportunitat de millorar relacions tant polítiques, socials com institucionals.

Puig, que ha sigut rebut per l'ambaixador d'Espanya al Marroc, Ricardo Díez, ha destacat la tasca realitzada pel diplomàtic per a facilitar una agenda de dimensió política "extraordinària", que aquest dilluns es concreta en reunions amb el president del Govern, diversos ministres, com el d'Afers exteriors, el d'Indústria i Comerç i el president del Parlament, entre d'altres amb una estratègia compartida amb Espanya per a millorar el posicionament al Magrib i específicament ara al Marroc.

Aquestes reunions que se celebren a Rabat busquen posar tot el que estiga a disposició per a cooperar, ha indicat el President que ha remarcat que en l'actualitat la Comunitat Valenciana exporta al Marroc per valor entorn dels 800 milions mentre que aquest ven uns 500 milions en territori valencià pel que es busca incrementar la relació comercial i política.

TRENCAR LA FRONTERA ARTIFICIAL

En aquest sentit, Puig ha destacat la voluntat de cooperació amb el Marroc per a trencar la frontera, "moltes vegades artificial", ja que "està molt a prop i molt lluny i volem que no estiga tan lluny".

Ha subratllat que en l'actualitat hi ha més turistes marroquins a la Comunitat Valenciana que valencians visitant el Marroc per a destacar la importància del sector turístic com uns altres que poden ser d'interés per a les empreses valencianes.

A més, estratègicament per a Espanya i per a Europa el que passa al Marroc és "definitori" pel que també es preveu abordar en les trobades assumptes relacionats amb polítiques d'immigració i de seguretat. També es busca consolidar la seguretat jurídica perquè vegen la Comunitat Valenciana com a aliada.

Espanya té una "gran oportunitat" en tot el desenvolupament d'Àfrica, "cal trencar barreres artificials, fronteres mentals que tenim en el continent, que va a créixer mes en el futur i cal veure com es pot cooperar i sumar", ha dit Puig.

"Cal prendre mesures positives no de tancament, de fer la gran fortalesa Europa, i veure com podem cooperar i sumar. I en eixe sentit nosaltres estem en una estratègia que ha de ser no només d'Espanya i així és, sinó també Europa, de servir de punt d'enllaç amb Àfrica; perquè el Mediterrani siga un espai de confluència i suma, i de modernització d'un continent que és clau", ha dit Puig.

En el viatge institucional i comercial que s'ha iniciat a Casablanca paarticipan a més del president, el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent; el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, i una representació d'empresaris de la Comunitat Valenciana, encapçalada pel president de la Cambra de comerç de València, José Vicente Morata, així com pel president de la CEV, Salvador Navarro.

Aquest dilluns l'agenda institucional s'incicia a Rabat on es farà un homenatge en el Mausoleu de Mohammed V i se celebraran reunions amb el president del Govern, Saadeddine Othmani, el president del Parlament, Habib ElMalki i els ministres d'Afers exteriors, Nasser Bourita, Indústria i Comerç, Moulay Hafid Elalamy i Educació, Saaid Amazazi. La jornada acabarà amb una recepció oferida per l'ambaixador d'Espanya al Marroc.