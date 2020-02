Policies salven a València un nadó de dos mesos en parada cardiorrespiratòria després de 20 minuts de reanimació

Els fets van succeir sobre les 19.30 d'aquest diumenge quan els agents que realitzaven tasques de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a un domicili del barri de Russafa de València on, pel que sembla, un nadó s'havia desmaiat i no respirava.

Els agents es van presentar en el lloc on van localitzar diverses persones "molt alterades" en el portal i una dona que portava un nadó immòbil que no respirava. Immediatament un dels agents va agafar el nadó en braços i va començar a realitzar-li el massatge cardíac, fins que va reaccionar i va començar a respirar i plorar, moment en el qual va ser incorporat i abrigallat pel policia.

Als pocs segons el xiquet va començar a quedar-se sense respiració una altra vegada, iniciant novament l'agent el massatge cardíac, fins a tornar a recuperar la respiració i el plor del nadó.

Durant tot el temps que aquest policia realitzava les maniobres de reanimació al xiquet, l'altre agent alternava les gestions telefòniques amb el 112 i el metge d'urgències, alhora que intentava mantindre un espai de seguretat per al seu company i el nadó, ja que els familiars i les persones del voltant estaven "molt alterades" davant la situació.

Després de més de 20 minuts realitzant les maniobres al nadó van arribar els servicis mèdics, que van traslladar el xiquet a l'hospital, on va ingressar amb vida i conscient. La patrulla els va acompanyar i va obrir pas.