Puig respondrà en Corts a preguntes sobre agricultura, les ITV i el cas Erial i recursos econòmics dels valencians

El portaveu de Compromís, Fran Ferri, vol saber l'opinió de Puig respecte a "les últimes informacions conegudes sobre la corrupció entorn de la privatització fraudulenta de les ITV realitzada pel PP el 1997 i qual és el full de ruta per a recuperar els diners robats als valencians", en al·lusió al cas Erial, en el qual està investigat l'expresident de la Generalitat i exministre de Treball, Eduardo Zaplana, i del que s'acaba d'alçar el secret de sumari.

La síndica d'Unides Podem, Naiara Davó, preguntarà a Puig "quines mesures impulsarà el Consell per a millorar el sistema de repartiment i fer-ho més just amb els productors del sector de l'agricultura valenciana".

Per la seua banda, la portaveu del PP, Isabel Bonig, vol conéixer "com valora el Consell la coordinació interdepartamental entre les diferents conselleries", mentre el de Ciutadans, Toni Cantó, preguntarà per les accions engegades "perquè els ciutadans valencians tinguen els mateixos recursos que els residents en altres comunitats".

Des de Vox, la síndica, Ana Vega, interpel·larà al cap del Consell pel pla estratègic que va a desenvolupar el Govern valencià en polítiques socials davant el "fracàs" de les dutes a terme fins a hui.