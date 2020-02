Condemnen l'EMT a indemnitzar amb 61.000€ una dona que es va trencar el maluc després de caure en un autobús

Així consta en la resolució, contra la qual cal interposar recurs d'apel·lació davant l'Audiència de València, facilitada per l'advocat de la víctima, Juan Carlos Montealegre, de Santa Cruz Estudio Jurídico.

Els fets es remunten a juny de l'any 2016, quan la víctima, de 77 anys, va pujar a un autobús i, quan es trobava pròxima a la màquina de cobrament per bo o targeta, va patir una caiguda provocada per un inici brusc de la marxa d'aquest vehicle.

La dona va patir una fractura de maluc per la qual va haver de ser intervinguda quirúrgicament i reclamava 30 dies de limitació greu; 310 dies de limitació moderada; 364 dies de limitació lleu; i 1.000 euros per intervenció quirúrgica. Per a la seua reclamació va aportar un informe pericial metge.

Davant d'açò, l'EMT i la seua asseguradora va negar l'existència d'una maniobra brusca i va al·legar que la dona va perdre l'equilibri quan l'autobús va reprendre la marxa malgrat existir mitjans per a evitar la caiguda -barres o agafadors-. Van imputar el succés a la desatenció i falta de diligència de la víctima.

El jutge, després d'analitzar els fets, dona la raó a la víctima en estimar que no s'acredita l'existència de la culpa exclusiva de la víctima, i açò perquè amb independència que aquest queia durant la maniobra, "la veritat és que no es discuteix l'existència del succés durant la circulació del vehicle a motor, sense que els testimonis que han declarat hagen aportat elements de juí de qualsevol classe per a estimar l'existència de responsabilitat atribuïble a l'ocupant".

Per contra, afig el jutge, la declaració prestada per una testimoni que també anava en el bus va revelar l'existència d'una maniobra brusca d'eixida. A més, tant aquesta declaració com la prestada pel conductor del bus van posar de manifest que en el lloc en el qual es trobava la víctima no existia mitjà apte per a agafar-se amb la finalitat d'evitar una pèrdua d'equilibri.

Així, el jutge exclou l'existència de culpa de la víctima, tant total com de forma parcial, i conclou la responsabilitat sobre l'EMT i l'asseguradora, a les quals condemnen a pagar una indemnització a la dona de 61.840,83 euros més els interessos legals.

L'advocat de la víctima ha destacat que "hi ha pocs antecedents de jurisprudència en casos similars, però nosaltres entenem que qualsevol caiguda dins de l'autobús és un fet de la circulació que ha d'estar cobert per les assegurances obligatòries i que la companyia d'autobusos ha d'assumir la responsabilitat de qualsevol contratemps que patisca un viatger, independentment de la culpa que puga tindre el conductor en un fet concret i sempre que no siga per culpa de la víctima".