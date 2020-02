Una densa boira cobreix el litoral de la Comunitat i obliga a cancel·lar 5 vols i a tancar el Port

Una capa de boira densa ha cobert el matí d'aquest dilluns el litoral de la Comunitat Valenciana i ha obligat per la baixa visibilitat a tancar el Port de València durant una hora i mitja, entre les 7.10 i les 8.47 hores, i a desviar cinc vols, tres de l'aeroport de València i dos del d'Alacant.

Així, el litoral de la Comunitat Valenciana ha clarejat aquest dilluns amb boira d'origen marítim, de 200 metres d'espessor, que sobre les 9.00 hores només permetia una visibilitat horitzontal de 100 a 200 metres, segons Aemet.

No obstant açò, sobre les 11.00 hores ja s'havia alçat la boira en els tres aeroports i en la base de Bétera i la visibilitat horitzontal era de més de 10 km en l'aeroport de València, 8 km en el d'Alacant-Elx i 6 km en el de Castelló.

La boira ha penetrat des de les 4.00 pel litoral del golf de València unes desenes de quilòmetres avançant per tota la plana prelitoral fins al circuit de València abastant gran part de l'Horta i el Camp de Túria.

Per la seua banda, a Alacant la boira romania des d'última hora d'ahir i ha persistit tota la matinada i a primera hora del matí la visibilitat en l'observatori d'Alacant és de 100 metres i en l'aeroport d'Alacant-Elx de 200 metres.

Les boires d'origen marítim són les més freqüents en el litoral valencià i se solen formar a l'hivern o al principi de la primavera i perquè es formen es necessiten estabilitat, dorsal anticiclònica, inversió tèrmica i diferència de temperatura aire/mar.

Així, Aemet ha explicat que a través del sondeig previst per a l'aeroport de València, s'ha vist el som de la inversió tèrmica, molt pegada al sòl, d'uns 200 metres d'espessor. En aquesta capa queda confinada la boira, per damunt de 300 metres el cel està clar i la boira queda per sota.

Inversió tèrmica

Aquesta inversió tèrmica suposa que la temperatura augmenta amb l'altitud, en comptes de disminuir. D'aquesta manera, a 74 metres la previsió és 7.4 ºC mentre que a 200 metres més amunt la previsió és 15.5 ºC. Entre eixos dos nivells, superfície i 300 metres, ha quedat confinada la capa de boira. De fet, cal pujar quasi fins als 3.000 metres d'altitud per a trobar la mateixa temperatura que al costat del sòl.

Aquest fenomen es produeix quan hi ha estabilitat i l'aire es llisca lentament sobre la superfície del mar. El mar en aquestes dates està fred, a uns 14,5 ºC. En lliscar-se l'aire sobre el mar se'n va refredant per la base i se'n va carregant d'humitat.

Així, amb el pas de les hores i els dies, tenim una massa d'aire freda i humida sobre la superfície del mar amb un espessor d'uns pocs centenars de metres. Per damunt d'eixe aire fred i humit, persisteix l'aire càlid que no "ha sentit el contacte" amb el mar fred.

La frontera entre la capa freda i humida inferior, d'uns pocs centenars de metres, i la càlida i seca superior, realment suposa una "tapadora" perquè l'aire al costat del sòl es propague cap a capes més altes, amb el que la boira, quan es forma, queda atrapada al costat del sòl, segons aclareixen des d'Aemet.

Quan la capa d'inversió és espessa, amb una profunditat superior a 1000 metres, la boira persisteix durant hores o fins i tot dies, sense arribar a alçar, mentre que quan la capa d'inversió és soma com hui, amb a penes 300 metres d'espessor, la boira s'alça abans, començant per les vores.