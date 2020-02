L'acusada de matar el fill de la seua parella a Elda serà la primera a declarar en el juí el 8 de juny

El dilluns 8, tindrà lloc la selecció dels nou membres del jurat i els dos suplents, que formaran part del tribunal del jurat que, per primera vegada en la província d'Alacant, decidirà sobre la petició de presó permanent revisable per assassinat que reclama el ministeri públic.

La dona ha sigut acusada d'assassinat i de simulació de delicte, ja que, en la seua primera versió, va dir que ella i el xiquet havien sigut atacats per dos homes que portaven cascos de moto. Fiscalia demana a més una multa de 1.620 euros i una indemnització de 5.000 euros per a cadascun dels pares d'acolliment per danys morals.

El dimarts 9 de juny està prevista la declaració de 13 agents del Cos Nacional de Policia i tres policies locals. El dimecres 10, s'iniciarà la pràctica de les proves testificals amb la declaració de nou testimonis, entre ells, la mare i el pare d'acolliment, que estaven separats. En eixe moment, el pare i l'acusada eren parella.

A continuació, exposaran els seus informes pericials dos mèdics forenses i dos psiquiatres que van valorar l'estat mental de l'acusada. Per al dijous 11 de juny està previst que presten declaració altres huit agents de la Policia Nacional, així com la presentació d'informes per part de huit pèrits criminalistes.

El 12 de juny, última sessió prevista per a aquest juí, tindrà lloc l'emissió dels informes de conclusions de les parts. El dilluns 15 de juny, segons el calendari, els membres del jurat rebran l'objecte del veredicte per a la seua deliberació.

Segons l'escrit del ministeri públic, a la parella del pare, que estava embarassada, li resultava un problema la "presència freqüent i la cura i atenció que havia de prestar" al xiquet.

D'acord amb la qualificació provisional, quan el pare del menor, que gaudia d'un règim de visites de caps de setmana alterns, se'n va anar a treballar, la seua parella, "aprofitant-se" que estava a soles amb el xiquet i "amb la intenció de llevar-li la vida", va agafar el xiquet de la samarreta que portava a mig posar i per l'esquena "va estirar fortament" a l'altura del coll fins que li va provocar la mort per asfíxia i hipóxia encefàlica per comprensió cervical, visible per l'hematoma de cinc centímetres que el menor tenia en el coll.

El xiquet va ser trobat nu en el sòl de la casa en parada cardiorrespiratòria i la dona lligada de mans, amb la samarreta i el sostenidor tallats amb un ganivet, "simulant abús sexual" i amb contusions, provocades per ella mateixa amb una pedra del seu balcó "per a simular un robatori", segons l'escrit.