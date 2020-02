El cantautor Andreu Valor obri nova etapa d'"experimentació" en La Mutant presentant 'Insurrecte'

Amb la premissa d'acords de denúncia i lletres d'insurrecció, 'Insurrecte', l'octau LP de Valor, "viurà la seua posada de llarg en l'espai de Joan Verdaguer amb un objectiu clar: evidenciar aquest esperit renovador sense renunciar als seus directes subtils i propers, ni tampoc a eixa essència intimista on sempre està present la preocupació social", destaca la sala valenciana en un comunicat.

Considerat com un dels artistes més destacats de la nova cançó valenciana, Valor va començar la seua trajectòria l'any 2007 i des d'aleshores ha publicat un total de set treballs discogràfics.

El 2020 arribarà als mil concerts i per eixa raó 'Insurrecte' suposa "un punt d'inflexió imprescindible en la seua carrera, donant lloc a un nou concepte i una nova escenografia però mantenint el compromís de defendre el món que ens toca viure", afigen.

El concert d'Andreu Valor serà el primer dels múltiples esdeveniments musicals que La Mutant acollirà dins de la nova temporada. Propostes amb un marcat component social i allunyades de convencionalismes, que les seues següents mostres seran els directes de Lagartija Nick (28 de febrer) i el que unirà Tesa, Escarlates i Las Hijas de la Cumbia amb motiu del Dia de la Dona (7 de març).

I no seran les úniques, perquè fins al pròxim mes de juny formacions com Le Dancing Pepa i Gener contribuiran a consolidar a la Mutant com el referent de l'inconformisme cultural de València, destaca l'espai cultural.