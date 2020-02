Detinguda a València una dona acusada d'intentar apunyalar la seua parella després d'una discussió

La Policia va ser avisada per la Sala del 091 perquè es dirigira a un domicili, en un carrer del districte de Centre, on, pel que sembla, acabava de produir-se una forta discussió entre una parella, i l'home es trobava refugiat en una habitació de la vivenda per temor a ser agredit.

Una vegada en el lloc, i després de cridar els agents insistentment a la porta del domicili, van ser rebuts per la víctima, i en l'interior de la vivenda es van trobar a la dona, de 23 anys, asseguda en el sòl al costat de tres ganivets de cuina de grans dimensions, observant-se nombrosos desperfectes en el mobiliari, així com el que pareixien ser punyides en una de les portes.

Com a conseqüència de les investigacions, els policies van esbrinar que moments abans, la parella havia mantingut una forta discussió i la dona va ser arrestada com a presumpta autora d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar. La detinguda, sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial.