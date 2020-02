El Cupó de l'ONCE deixa un 'Sueldazo' de 24.000 euros a l'any durant 10 anys a Oriola

ONCE

El venedor de l'ONCE, Francisco Javier Escudero López, és qui ha deixat aquest 'Sueldazo' en la seua ruta de Sant Miquel de les Salines i platges d'Oriola Costa. El venedor depèn de l'Agència de l'ONCE d'Oriola, ha informat l'entitat aquest dilluns.

El cupó de cap de Setmana de l'ONCE ofereix un premi principal a les cinc xifres i sèrie de 300.000 euros, més 5.000 euros al mes durant 20 anys consecutius a un sol cupó del número i sèrie premiats en la primera extracció.

A més, premis de 2.000 euros al mes durant 10 anys consecutius, als quatre cupons dels números i sèrie premiats en alguna de les extraccions de la segona a la cinquena. 54 premis de 20.000 euros a les cinc xifres del número premiat en la primera extracció. I premis de 400, 200, 30, quatre i dos euros.

UN ALTRE PREMI

D'altra banda, Juan José Blázquez García és el venedor que ha portat la sort a Sant Vicent del Raspeig, en el seu lloc de venda de l'avinguda d'Alacant -Centre de Salut-, amb un cupó premiat amb 100.000 euros en el sorteig celebrat el divendres 14 de febrer.

El nou 'Cuponazo' de l'ONCE ofereix tots els divendres, per tres euros, un premi a les cinc xifres més sèrie de 9 milions d'euros, i sis segons premis de 100.000 euros a sengles extraccions, també amb sèrie. Si s'opta per 'Cuponazo XXL', per cinc euros, el premi puja a 15 milions i 200.000 euros, respectivament.

A més, es poden guanyar 134 premis de 25.000 euros a les 5 xifres del primer premi, que creixen fins als 40.000 euros al cupó en l'opció XXL. Una altra novetat és la creació de 800.000 premis menors més a les 4, 3 o 2 últimes xifres de les 6 extraccions de segona categoria.

Els cupons de l'ONCE es comercialitzen pels 20.000 agents venedors de l'ONCE. Com sempre, gràcies al Terminal Punt de Venda (TV), el client pot triar el número que més li agrade. A més, es poden adquirir des de la pàgina web oficial de Jocs ONCE (