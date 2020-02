Càpsules de café i piles, entre el que més es recicla

Les coses que llancem al fem poden retornar un bon retrat de com som a través del que consumim. El volum de desaprofitaments recollit d'aquells residus el reciclatge dels quals comporta un esforç addicional (piles, oli usat, càpsules de café... que cal portar a un punt net) és, a més, un bon indicador de civisme i compromís amb el medi ambient.

A través de les dades que facilita l'Entitat Metropolitana de Tractament de Residus (Emtre) es pot furgar en el fem dels valencians sense necessitat de tacar-se les mans per a saber què és el que més reciclen. D'aquesta forma, al gener, els sis ecoparcs mòbils (punts nets) que atenen 37 localitats de l'àrea metropolitana de València van recollir més de 55.000 objectes diferents, dels quals, més de la meitat van ser aparells elèctrics i electrònics (coneguts per les sigles RAEE).

Entre el més reciclat, lideren indiscutiblement les piles i bateries (19.000), seguides per les càpsules de café (8.000), els cedés i DVD (4.640), radiografies (3.365), cables (1.891), bombetes (1.871), carregadors de mòbil (1.297), els propis mòbils (861), cartutxos de tinta d'impressora (635), televisors (73) i termòmetres de mercuri (23). A més, es van recollir més de 4.000 substàncies i elements perillosos i 868 litres d'oli de cuina.

El gener passat, els valencians van visitar fins a 3.615 ocasions els sis ecoparcs mòbils que funcionen en l'àrea metropolitana. Els seus dies preferits per a fer-ho van ser els dimecres al matí, especialment a les hores entorn del migdia. Per al que resta de 2020, l’Emtre té previstes 277 eixides dels ecoparcs mòbils.

“L’Emtre posa a la disposició de tot el veïnat unes instal·lacions d'última generació per a depositar tots aquells residus voluminosos o electrònics que no es poden llançar als contenidors d'orgànica i reciclatge perquè han de tindre un tractament separat, amb l'objectiu de millorar la gestió dels residus i que siguen tractats com és adequat, cuidant el medi ambient i dels nostres barris i pobles”, va destacar Sergi Campillo, president de l'entitat i vicealcalde de València.

Per a acudir a un ecoparc mòbil, n'hi ha prou amb consultar quina de les sis demarcacions (municipis del sud, sud-oest, centre, nord-oest, nord i València) és la més pròxima i conéixer l'horari.

Aquests punts nets estan oberts de 10.00 a 14.00 hores als matins i de 16.00 a 19.00 a les vesprades. Els dissabtes només obrin als matins. A més, a l'estiu, des de la segona quinzena de juny fins a la primera d'agost, la xarxa modifica els seus itineraris i reforça les zones que guanyen més població.

Enderrocs, podes, fustes, mobles grans, metalls, pneumàtics, radiografies, olis usats, fluorescents, envasos que hagen contingut restes químiques, electrodomèstics, bateries, piles i esprais són alguns dels residus específics que poden depositar-se.

EN XIFRES

19.000 piles i bateries van ser depositades en els ecoparcs mòbils durant el mes de gener.

8.000 càpsules de café van ser rebutjades en els punts mòbils de l’Entitat Metropolitana de Tractament de Residus.

50% dels objectes que van ser reciclats eren residus d'aparells elèctrics i electrònics.

3.615 visites van rebre les instal·lacions mòbils de reciclatge de l’Emtre durant el mes de gener passat.