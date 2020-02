Shaila Dúrcal cuenta cómo la pérdida de su dedo influyó en su aumento de peso

Ya han pasado dos años desde que perdiese el dedo en un aparatoso accidente. Quizá, por ello, a Shaila Dúrcal ya no le cuesta mostrar con naturalidad su nueva realidad y hablar en profundidad del huracán emocional en el que se vio envuelta tras la amputación de parte de su índice derecho.

Así lo ha hecho en el programa mexicano Ventaneando, de Televisión Azteca, donde se ha animado a hacer una entrevista muy personal en la que ha abordado algunos de los problemas a los que ha hecho frente (y ha superado) durante los dos últimos años.

Nuevos hábitos

Tal y como ella misma desveló, tras la pérdida de la falange del dedo derecho atravesó una época muy dura que parece haber superado. "Ya han pasado dos años de mi accidente y me acabo de recuperar, porque claro que te da depresión, es normal", aseguró con firmeza antes de destacar que "lo más bonito que tiene el ser humano es poder confrontar las cosas". "¿Esto me ha pasado? Pues vamos a tratar de salir adelante", explicó que se decía a si misma durante estos primeros momentos que, sin embargo, ya son parte del pasado.

Después del accidente, Shaila se animó a dar un giro de 180º a su vida y abandonó el hábito de fumar, lo que le llevó a engordar 20 kilos de los que a día de hoy ya no se avergüenza. "Estoy redondita, pero no importa porque estoy muy sana. Qué mujer no engorda y adelgaza", normalizó la cantante, destacando, como ya hizo en el programa de Bertín Osborne Mi casa es la tuya que aún así ha ganado en salud.

Afortunada en el amor

Durante toda esta convulsa etapa, Shaila siempre ha estado acompañada de Dorio Ferreira, el hombre que ocupa su corazón desde hace 11 años y con quien considera que tiene una historia de amor muy parecida a la que vivieron sus padres, Rocío Dúrcal y Antonio Morales. "Siempre encuentro cosas muy similares al matrimonio de mis papás", aseguró Dúrcal, quien hace poco les rendía un tierno homenaje en Instagram. "Mi marido y sus papás son muy similares a los míos, es como una familia espejo", concluyó divertida.