Sandra Gómez: "El cotxe ocupa el 70% de l'espai públic; ha de tindre menys protagonisme"

Als seus 34 anys, Sandra Gómez ha passat per les àrees de Protecció Ciutadana i Economia abans d'arribar a Urbanisme. Advocada, del Cabanyal i jovençana, lidera la renovació del PSOE a la ciutat i a l'Ajuntament de València, on cohabita amb Compromís per segon mandat consecutiu, ara amb el Acord del Rialto.

Quins són els reptes d'Urbanisme per als pròxims anys? El primer és la recuperació d'espai públic, on cada vegada tinga menys protagonisme el vehicle privat, que hui dia ocupa el 70% dels vials de la ciutat. Com? Amb el projecte València, ciutat de places, recobrant espais comuns en els quals la ciutadania es pot trobar. No sols les del centre històric, també les dels barris, on ja s'han recuperat en Sant Marcel·li, Rojas Clemente, Rosari...

El calendari de la conversió en zona de vianants de places començarà per la de la Reina. Quins seran els passos posteriors? La següent serà Ciutat de Bruges-Llotja, la traurem ja a licitació. El projecte va arribar de la Conselleria i hem revisat amb els serveis la seua adequació a la ciutat. A més, començarem enguany la redacció del projecte de la plaça de l'Ajuntament.

Fins a quin punt estan relacionats urbanisme i mobilitat? La irrupció del cotxe fa un segle va ser un fenomen que va tindre un impacte brutal, perquè el ciutadà va poder moure's molt més de pressa. A Espanya, en els anys 50-60, va suposar també una revolució en el pla urbanístic, perquè l'accés va ser pràcticament universal. De sobte, els nostres carrers, que eren per als vianants, van començar a transformar-se amb vials. No es parla molt d'això, però el cotxe va ser una revolució social, econòmica, però també urbanística. Ara estem en un punt de replantejament. Estem a poc a poc desocupant els nostres carrers de vehicles.

Serà el gran projecte d'aquest mandat? A València estàvem molt endarrerits quant a la conversió en zona de vianants del nostre centre històric. Érem una ciutat les places històriques de la qual eren rotondes, com les de l'Ajuntament o la Reina, o grans estacionaments de transport públic, com a Sant Agustí. Tot això, en la resta d'Europa o d'Espanya, estava molt superat des dels anys noranta. L'anterior Corporació del PP mai va tindre sensibilitat en aquesta matèria. Estem començant aquests canvis.

Sandra Gómez, durante la entrevista con 20minutos. EDUARDO MANZANA

Quin impacte tindran sobre la vida quotidiana? Sabem que al principi seran controvertits, però són indiscutiblement positius. Quan signem compromisos contra el canvi climàtic, tant en la dreta com en l'esquerra, això requereix canvis d'hàbits i de costums. Un d'ells és anar substituint el vehicle privat pel transport públic. No és paper mullat, cal dur a terme polítiques valentes que transformen les ciutats.

El redisseny del carrer Colón i de la pròpia xarxa de l'EMT casa amb la visió que tenen des d'Urbanisme? Sí, clar. Estem liderant la conversió en zona de vianants de places i això sabíem que anava a comportar canvis en les línies de l'EMT. No podem pretendre convertir en zona de vianants el nostre centre històric i pensar que això no tindrà cap mena d'impacte en altres zones. Hem de tindre clar que eixes línies, que han de continuar connectant els barris amb el centre, havien de reubicar-se en altres carrers. És normal que afecte, per exemple, més a Colón.

L'oposició ha criticat amb duresa aquesta reordenació. És una cosa lògica, esperat, que sabíem que calia dur a terme, i estic convençuda que, enfront de l'alarmisme de l'oposició, no serà una cosa negativa per a la ciutat, tot el contrari.

Com definiria les relacions amb l'àrea de Mobilitat Sostenible? Estem connectats, però també cadascun té les seues responsabilitats sobre aquest tema. Treballem amb objectius comuns i hi ha una bona coordinació entre els nostres serveis.

Sandra Gómez, en las dependencias municipales de Tabacalera. EDUARDO MANZANA

Serà per als vianants l'Albereda? No pot ser el gran pàrquing a l'aire lliure de València. Antigament, era el mirador al riu. Ha de recuperar aqueixa vocació de lloc de trobada. A poc a poc hem de plantejar un model que retire vehicles. Però, anant més enllà, hauríem d'intentar connectar-la amb Sant Pius V, seria fabulós tindre una connexió verda Vivers-Sant Pius V-Albereda que recupere tot aqueix espai comú per a la ciutat.

En quins altres projectes se centraran? En la salvaguarda del nostre patrimoni històric: la València del segle XXI, la que avança, ha de fer-ho respectant les Valències passades i també l'horta. Hem impulsat aquests plans de protecció a Ciutat Vella, el Cabanyal o Patraix, perquè entenem que els nuclis històrics no sols estan en el centre. Aquest mandat serà el de l'aprovació d'una cosa molt important també per a mi a nivell personal com és el PAC del Cabanyal.

I quant a habitatge? És important que aquest mandat puguem augmentar l'oferta accessible a la ciutat, i per això, a través de Aumsa, vam llançar un pla de 300 habitatges de lloguer assequible. Una altra de les grans prioritats que ens hem marcat és dotar de majors serveis i dotacions públiques als nostres barris. Ho estem aconseguint recuperant patrimoni històric, com en l'Oliera de Marxalenes. Són centres de salut, escoletes municipals, col·legis, centres de majors…

Eixes dotacions augmentaran amb més reserves de sòl? Estem revisant el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) perquè ningú haja d'agafar cap tipus de transport per a anar de la seua casa al centre de salut, a l'institut, al col·legi, a un servei públic essencial. Que qualsevol persona estiga a 10-15 minuts de qualsevol d'aquests serveis essencials. Serà un canvi revolucionari perquè és l'urbanisme de proximitat, de barri.

I quant a les noves promocions, què exigeix l'Ajuntament? A qualsevol desenvolupament urbanístic li hem posat l'obligació que el 30% del total de l'habitatge que es faça siga de protecció oficial, i per tant accessible, i el 10% dotacional (persones majors o joves). Es tracta de no generar barris de rendes molt altes i uns altres de rendes més baixes.

Benimaclet, el Marítim, Benicalap i els barris del sud

Es modificarà el PAI de Benimaclet? Respectem absolutament als veïns i veïnes que lliurement vulguen defensar les seues posicions i crec que l'important en política és el diàleg i l'acord. Hem d'arribar a un punt d'equilibri tenint en compte els costos, perquè els diners són de tots. Si, com defensen algunes entitats, reclassificàrem tot el sòl, suposaria una indemnització milionària.

De quines xifres parlem? Hi ha càlculs dispars. Podrien ser fins a 36 milions d'euros, segons l'estimació provisional dels serveis jurídics. Des de la responsabilitat, m'agradaria que es pensara en això.

En quin punt està el barri del Cabanyal? Encara hi ha queixes que van més enllà de l'urbanisme, sobretot en el social. El Cabanyal ha pegat un canvi increïble. El primer que s'ha fet bé és la voluntat dels veïns i veïnes per recuperar el barri. Això va propiciar un canvi de Govern, que s'ha bolcat. Jo almenys ho he fet des de les meues diferents responsabilitats, tant quan estava en Policia com en l'àrea econòmica i ara des d'Urbanisme. També donant un nou temps a Pla Cabanyal com a oficina d'interlocució de l'Ajuntament en el barri per als diferents projectes, des dels ARRU, dotacions públiques i renovació de tot l'entramat urbà (voreres, calçades), des de Doctor Lluch fins a l'estació del Cabanyal. Això ha recuperat, i molt, la vida del barri. Hui obrin comerços, espais de gastronomia. Queda molt camí i problemes per resoldre. Sóc una enamorada del meu barri i una convençuda que el veurem absolutament recuperat.

Altres barris marítims com Natzaret i la Malva-rosa també demanen inversions i denuncien inseguretat i degradació. Hi ha algun pla específic per al conjunt del Marítim? És veritat que el Cabanyal ha tingut més protagonisme en l'agenda mediàtica perquè va ser molt emblemàtic. Rita Barberá va dur a terme operacions urbanístiques absolutament especuladores per a afavorir a determinades famílies de la ciutat i va haver-hi veïns que van saber parar l'espoli. Però això no vol dir que no s'haja treballat en altres barris. En Natzaret, a més de fer un procés de participació per a mesures de proximitat, es va aconseguir signar un conveni amb el port per a habilitar la Ciutat Esportiva del Llevant, un element que ajudarà a generar ocupació i riquesa en el barri, i comptarà amb el major espai de la ciutat de zona verda, el parc de Desembocadura. A la Malva-rosa, hi ha problemes de seguretat i de degradació que sempre ha vingut arrossegant. En els últims mesos, des que estic en Urbanisme, m'estic implicant a desembossar problemes d'urbanització de determinades places i per a la dotació de la famosa biblioteca que porten reivindicant els seus veïns i veïnes.

Respecte als barris del sud, va proposar a la Conselleria de Política Territorial una connexió de Metrovalencia pel bulevard. Hi ha algun avanç? Ara, des de la Conselleria, s'està treballant en la redacció del Pla de Mobilitat Metropolitana (PMoMe). Nosaltres els hem sol·licitat que incloga la necessària connexió de la nostra xarxa ferroviària urbana, que és el metro i el tramvia, amb els barris del sud de la ciutat, que no tenen cap mena de connexió. Hem vist bona receptivitat.

Sandra Gómez, vicealcaldesa de València y concejala de Urbanismo. EDUARDO MANZANA

Què pot fer l'Ajuntament respecte al nou Mestalla? El club té signat un compromís amb les administracions valencianes a través de la ATE per a acabar el nou Mestalla i per a dur a terme les càrregues urbanístiques de Benicalap, un barri que necessita cada euro que es puga invertir. Com a administració, estarem damunt perquè aquest mandat siga una realitat. Hi ha una obligació, la ciutat ha sigut comprensiva amb el club, però estem en una altra etapa diferent. Jo no sóc partidària de tornar a prorrogar la solució. No podem continuar mantenint un camp a meitat fer enmig de la ciutat, no és positiu per a Benicalap ni per a la imatge de la ciutat.

La comissió de l'EMT, el Rialto i Fuset

Preguntat en 20minutos per la investigació en l'EMT, l'alcalde Ribó va dir que el PSPV és "un partit responsable". Demanaran cessaments? Tenim ple respecte tant al treball que han realitzat els nostres companys com altres partits en la comissió. Com a PSOE només puc dir que assumirem el que es determine. L'objecte de la comissió és esbrinar com va poder ocórrer una estafa de 4 milions d'euros a una empresa pública, posar les mesures correctores necessàries per a evitar que torne a succeir i treballar per a recuperar els diners.

És a dir que no exigiran responsabilitats polítiques. Això és una decisió més de Govern, segons les conclusions de l'informe d'investigació. Hem de donar una imatge davant la ciutadania que el Govern sap assumir, quan arriben els moments difícils, errors que s'hagen pogut cometre.

Funciona millor, igual o pitjor el Rialto que la Nau? Crec que millor perquè som un Govern més madur. En el primer mandat està tot per fer, hi ha molta il·lusió, força i energia, però en el segon tens els problemes més focalitzats i més clara la manera d'abordar-los. És un model que està funcionant bé. La ciutadania va ser clara, va apostar per governs compartits.

Com soci de Govern, què hauria de fer l'edil Pere Fuset? És un tema, i reitere, que ha de solucionar i determinar Compromís.