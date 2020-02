Tu horóscopo diario: lunes 17 de febrero de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 17 de febrero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hay ciertas cuestiones que te preocupan, pero lo más importante de hoy es que no debes precipitarte en cambiar tus planes para que alguien se salga con la suya. Mantente firme, aunque de manera amable y sin tensiones y te alegrarás de tu fuerza de carácter.

Tauro

Las excusas solo te pueden salvar momentáneamente de hacer algo que no te apetece mucho y a lo que estás obligado y no te queda más remedio. No le pongas tantas pegas a un trabajo que está bien pagado. Mira todo lo que obtienes a cambio.

Géminis

Ten en cuenta hoy que existen procesos de adaptación que cuestan más que otros y ahora estás inmerso en uno de esos cambios que determinan lo cotidiano aunque no te lo esperes. Paciencia, porque tardarás unos días aún en tener todo bajo control.

Cáncer

No te quedes en casa esperando que te vengan a buscar. Si necesitas un trabajo o quieres cambiar debes moverte, llamar, establecer nuevos contactos y abrir tus redes todo lo que puedas. No debes avergonzarte de pedir trabajo, confía en ti y en tus posibilidades.

Leo

Es cierto que a veces comenzar la semana te da un poco de pereza, pero hoy esperas noticias que te mantiene en vilo y eso va a hacer que se te pase la jornada con rapidez. Habrá muchas conversaciones y quizá un exceso de comentarios con poco interés.

Virgo

Estás preparando un tema profesional que te lleva tiempo y esfuerzo y eso no te importa. Tu capacidad metal empezará hoy a estar muy inspirada para ver claro todo lo que tienes que hacer. Confía en ti, ya que vas por un camino acertado, aunque lento.

Libra

Es mejor que no encares ningún asunto financiero hoy, en especial los que estén relacionados con inversiones o con contactos con entidades bancarias. No te gustará lo que escuches en estos temas ya que te pondrán pegas y obstáculos, algunos falsos.

Escorpio

Vas a tener una jornada complicada ya que alguien te pedirá cuentas de algo que has hecho o tendrás que dar explicaciones sobre un trabajo que no has acabado. Actúa con honestidad y si has cometido un error, asúmelo cuanto antes.

Sagitario

No todo lo que parece importante lo es y hoy debes darte cuenta de que debes de tener las ideas claras antes de encarar una conversación con una persona que puede ser algo complicada. Ojo con lo que dices, primero escucha lo que te expliquen.

Capricornio

No debes meterte en un asunto que no te corresponde resolver, y además no es de tu incumbencia. Deja que el o la responsable del tema tome cartas en el asunto y no te impliques para nada. Con el tiempo verás que era lo mejor que podías hacer.

Acuario

Es posible que pongas una reclamación o que protestes por un servicio que no te ha parecido correcto y que has pagado de sobra. Estás en tu derecho, pero tendrás que hacerlo con toda la paciencia y sin exaltarte. Utiliza los mecanismos legales.

Piscis

Has tenido hace poco un éxito en algún tema profesional y eso te ha llenado de seguridad para seguir en esa línea. Esos está muy bien porque reconoces todo lo positivo de ti y de alguien que te ha ayudado mucho para llegar hasta ese éxito.